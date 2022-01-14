備戰米其林！高雄「餐盤發見計畫」56家最強主廚搶星星
「紅色美食聖經」《米其林指南》宣布2022年將高雄納入評鑑城市，「2022臺灣燈會」將於2月1日至28日在高雄舉辦，高市府觀光局藉此推出「Bon Appétit ! Kaohsiung高雄餐盤發見計畫」，以特色餐酒館為主題，邀請56間獨具特色的餐廳，加入高雄美食地圖，觀光局長周玲妏今(14)日表示，《米其林指南》將高雄納入評鑑後，所有的餐點亮點往上提升，民眾看完燈會後，可到餐酒館續攤，來趟舌尖高雄旅行。
記者陳美嘉、郭凱杰／高雄報導
2022-01-14 19:14:18｜2022-01-14 19:15:46
「Bon Appétit ! Kaohsiung高雄餐盤發見計畫」除邀請56間獨具特色的餐廳加入高雄美食地圖，也將聯合知名OTA公司KKday、台灣高鐵及旅行社開發特色遊程商品，Line Taxi亦提供優惠乘車券，讓民眾來高雄從食、宿及交通都免煩腦。
觀光局局長周玲妏表示，所有的旅行都是從「吃」開始，要了解一座城市的魅力，從在地人的餐桌為主題出發準沒錯，周玲玟也認為，高雄美食多元豐富，實力堅強，從各類民間小吃如鹽酥雞，到冬夏不拘的鍋物料理，觀光局都努力要將高雄最在地且有質感的美食推向國際，這次配合「2022臺灣燈會」，讓民眾除了享受一場以光為饗宴的視覺大餐後，後續與三五好友到餐酒館續攤，品嚐各家主廚精心準備的料理，來趟舌尖上的高雄旅行。
觀光局也指出，「Bon Appétit ! Kaohsi高雄餐盤發見計畫」邀請56家隱身於高雄各地的特色餐酒館，推出「食旅高雄！味蕾探索地圖」，涵蓋Fine Dining、餐酒館、日式燒肉、Speakeasy 酒吧等各式主題特色，南台灣第一家獲法國外交部認證的THOMAS CHIEN RESTAURANT等。
今天的記者會現場眺吧餐酒館與MÚO Steakhouse直火柴燒牛排館主廚，兩位現場示範精選餐點製作所新開發出的放牧黑豬戰斧佐柚子胡椒雞汁；MÚO Steakhouse 直火柴燒牛排館製作的酥皮鵪鶉派的料理，不僅呈現其餐廳特色與過人的烹飪巧思，也為現場帶來一場融合視覺與味覺的美食饗宴。
此外，高雄獨家！Only for Kaohsiung「KKday優惠」也是首次將美食與遊程結合，除了包含出席活動的11家餐酒館外，也與掌門精釀啤酒餐廳-棧貳庫店、Marley Saloon 穀倉酒館及串吧酒食居三家餐酒館合作，推出限定菜單預約服務，有想嘗鮮的民眾一定要趁早預約，以免餐廳摘星後一位難求。