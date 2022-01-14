林姿妙捲羅東土地弊案　宜縣府2官員收押禁見

宜蘭縣政府建設處代理處長吳朝琴、農業處農務科長吳東原，昨遭檢廉搜索約談，訊後遭檢方聲押禁見。宜蘭地檢署今（14）日召開羈押庭，經分別訊問2人及檢察官提出的事證，認定2人涉犯最輕本刑5年以上貪汙罪，且有諸多細節及疑點仍待調查釐清，有相當理由足認2人有湮滅、偽造、變造證據或勾串證人之虞，下午3時許當庭裁定羈押禁見。
記者潘千詩／綜合報導
2022-01-14 18:31:12｜2022-01-14 18:35:09
宜蘭縣政府、羅東鎮公所、宜蘭縣長林姿妙官邸等地13日遭檢廉大動作搜索，有媒體報導，是因當時身為羅東鎮長的林姿妙，2018年間代表國民黨參選縣長期間，遭民進黨立委陳亭妃指控，其子女經營的益興礦業涉嫌濫墾山坡，造成下游白米溪淤積，颱風來恐淹水，要求林姿妙說清楚。
檢廉13日發動偵查作為，將林姿妙、大女兒林羿伶、二兒子林佑澤一併約談到案，複訊後將3人請回，僅聲押禁見吳朝琴、吳東原2人，至於羅東鎮公所行政室主任趙竑勳（前經建課長）、課員黃耀智、前宜蘭縣議員劉石純、地震處長楊崇銘等6人各依圖利、偽造文書、詐欺取財等罪，以10萬元至5萬元不等金額交保。
另有媒體報導，吳朝琴、吳東原承辦開發經費約50億元的「大羅東地區治水防災區段徵收案」，涉圖利多名地主免課徵土地增值稅、遺產稅、贈與稅及田賦，檢方複訊後，為避免2人與林姿妙等高層勾串，因此聲押禁見。
對於案情，宜蘭地檢署僅透露，涉及羅東土地弊案以及財產來源不明案。