民眾黨士北「雙姝變雙輸」？柯昱安：一年前警示過黨中央
民眾黨立法院黨團前副主任柯昱安，去年12月中辭去副主任與文宣部主任一職，引發社會各界議論。而今（14）日柯昱安接受廣播節目《POP搶先爆》專訪，針對近日來民眾黨地方議員提名爭議，其中士林北投區更是爭議不斷，柯昱安直言，早在一年前就有警示過民眾黨中央可能有這樣的情況，但黨內高層都未跳出來做決斷，現在若是真的硬要提名兩席，恐怕就是「兩席互殺，互相搶選票」。
記者丁上程／台北報導
2022-01-14 19:15:43｜2022-01-14 19:47:58
針對士林北投區提名爭議，柯昱安直言，民眾黨作為一個科學務實理性的政黨，「提兩席的科學數據在哪裡？怎麼覺得提兩席會上？」柯昱安直言，大家需要思考一件事，民眾黨在士林北投真的有提兩席的空間嗎？要是真的一頭熱，相信到最後民進黨就是樂見你提兩席，「因為兩席就是互殺，互相搶選票。」
柯昱安強調，自己並沒有偏向任何一邊，且讓他印象深刻的是，早在一年前他與部分幕僚就已經有警示過這件事情，當時就有表示「看起來學姊跟思宇就是會競爭同一區，應該提前因應。」從去年至今有長達一年的時間，「有很多方法可以解決這些事情，譬如黨主席直接跳下來弭平爭議。」柯昱安說，若是一直無法解決的話，「不要說主席，秘書長就該出手了。」
節目主持人邱明玉也提到，當時也曾經提到黃瀞瑩可以去選其他區，都會是個亮眼的候選人，不過黃本人的態度很強硬？對此柯昱安也直言，如果是在一年前，其實都還可以談，「但你到現在已經經過評鑑，經過黨員民調了，木已成舟了。」柯昱安說，還是要問大家一件事，士林北投真的有提兩席的空間？還是說只要有提名爭議的區域就都提兩席，「民眾黨真的有這樣的空間，撒重兵下去玩嗎？」