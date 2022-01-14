婁峻碩拍打架戲狂飆髒話　周興哲動真格：很不爽

電影《我吃了那男孩一整年的早餐》今（14）日舉辦前導預告首播記者會，片中三帥周興哲、宋柏緯、婁峻碩連袂出席，這也是婁峻碩第一次在大銀幕上看到自己的演出，笑說雖然只有兩秒，但還是覺得很新奇。其中一場戲是周興哲、婁峻碩大打出手，周興哲爆料婁峻碩一邊打一邊罵髒話，一度讓他認真很不爽，婁峻碩在一旁笑說：「打到動真格！」
記者臺孝婷/台北報導
2022-01-14 19:33:32
周興哲透露為了這場打戲，和婁峻碩排練許久，好幾度真的差點打到對方，因為出拳的位置不能離人太遠，否則很像假的，2人打得很投入、很認真，還打到塵土飛揚，原本預計要花半天拍攝，結果只花了2、3個小時就順利拍完，婁峻碩開玩笑地說：「我當時是想，打贏我（在歌壇）就少了一個對手。」至於如果是戲外打架誰會贏？婁峻碩表示周興哲平常有在健身，所以輸的應該會是自己。
除此之外，周興哲在《我吃了那男孩一整年的早餐》中，還有一場只穿泳褲的游泳戲份，他透露拍片時是自己最瘦的時期，一部分也是因為要裸上身游泳而忌口，雖然只穿泳褲，但周興哲拍攝時相當自在，沒有刻意清場。至於拍親密戲有沒有跟女友趙岱新報備？周興哲含笑不語，一旁的婁峻碩則跳出來解圍，表示大家是很專業的藝人，彼此的另外一半都不會對此介意。