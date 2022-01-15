俄國尤物變身性感間諜！智商162　「紅髮安娜」誘人無數

我是廣告 請繼續往下閱讀
2001年，周遊列國的安娜在倫敦認識英國人艾利克斯．查普曼（Alex Chapman），2人迅速墜入愛河，並於隔年結婚。安娜憑藉這段婚姻，成功取得在英國工作及生活的資格，先後任職於銀行、航空公司、避險基金等；有著亮麗紅髮、白皙肌膚的她，外貌極致美艷性感，加上有高智商加持，進軍西方之路顯得相當順遂。
然而，她與艾利克斯．查普曼的婚姻只維持了幾年的時間，2人於2006年離婚後，安娜便積極流連於名人、上層人士常出沒的高級場所，尋找結識達官貴人的機會。據悉，當時威廉和哈利王子也在她的口袋名單中，只是隨著她離開英國，後續似乎就沒了下文。
2009年，安娜隻身搬到美國紐約，利用自己的金融長才，開始經營線上不動產經紀公司，並結識了許多企業家、富二代、創業家等。依然喜歡旅行的她，不時會在網路上分享自己的日常照片，生活相當多采多姿，人脈也越來越廣。
不過，隨著她的交友越來越複雜，也越有機會涉入美國的國安機密。就像潛伏、鋪陳多年之後，終於能大展身手一樣，安娜開始利用自己經營已久的人際網路，套取敏感信息，並夥同其他特務，將與美國有關的情報，以隱形墨水、私人網路、摩斯密碼等方式回傳到俄國，碰頭的地點通常是在咖啡館、書店這類再平常不過的地方。
百密總有一疏，由於美俄之間有大量的諜報交手經驗，這樣1名突然出現在紐約，周旋於名流顯貴間的美豔女郎，仍引起美國聯邦調查局（FBI）的注意。2010年初，FBI開始秘密監控她的行動，在經過半年的追查以及設陷阱埋伏後，終於發現她多次與俄羅斯上司和在美線人接頭，便於同年6月，將她與另外9名俄國間諜一同逮捕。
審訊過程中，美國的檢查官指控，安娜在2010年，藉由紐約市公眾地方的封閉網絡，至少與俄羅斯官員交談了10次，恐怕在被捕前已透露不少涉美情資給俄方，並認為從安娜的處理手法判斷，她應該接受過非常嚴格的特工訓練。
原本安娜會在美國面臨司法制裁，但幸運的是，1個月後，美俄同意換囚計畫，安娜也因此被遣返回俄羅斯。免去牢獄之災的安娜，在俄國受到英雄式的歡迎，儼然成為1名愛國女英雄。
回國後，安娜活躍於多個領域，從時尚模特兒、電視節目主持人、雜誌編輯等，幾乎都有涉獵，她的倩影頻繁出現於報章雜誌的封面上。在歐美，她的知名度也因為前夫艾利克斯把2人的私密故事，賣給英國《每日電訊報》而更加提升。2019年，由法國名導盧貝松（Luc Paul Maurice Besson）執導兼編劇的法國動作電影《安娜》，也被認為是取材自這次的諜報事件。
如今的安娜查普曼，已經鮮少出現在公眾視野，外界對她的私生活知之甚少。有俄媒曾在2015年爆料安娜產下1子，但孩子父親的身分成謎，甚至還有傳言指她與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）關係曖昧，可都未經證實，就如她的諜報人生般，始終交織著真實與謊言，讓外界霧裡看花。