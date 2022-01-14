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PLG／呂政儒「麻辣鍋」無用　鋼鐵人吞敗獨自蹲爐主

▲高雄鋼鐵人呂政儒最後關鍵封阻無力回天，攻下全場本土最高24分白搭，鋼鐵人以94:101吞敗，以2勝5負苦蹲爐主。（圖／高雄鋼鐵人提供）
▲高雄鋼鐵人呂政儒最後關鍵封阻無力回天，攻下全場本土最高24分白搭，鋼鐵人以94:101吞敗，以2勝5負苦蹲爐主。（圖／高雄鋼鐵人提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-01-14 21:25:49｜2022-01-14 21:35:47

P. LEAGUE+高雄鋼鐵人今(14)日在鳳山主場迎戰桃園領航猿，呂政儒最後關鍵封阻無力回天，攻下全場本土最高24分白搭，鋼鐵人以94:101吞敗，以2勝5負苦蹲爐主，領航猿則升上第5。

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鋼鐵人未登錄上季得分王洋將塔克，依舊採用具NBA資歷的布朗和班森，前役有精彩表現的王柏智同樣從板凳出發，上半場雙方裡來我往，班森拿下18分，加上呂政儒和布朗各11分，幫助鋼鐵人以55:54微幅領先。

此役打得相當拉鋸，直到最後才分出勝負，倒數1分鐘，鋼鐵人落後3分，呂政儒關鍵封阻請陳冠全吃「麻辣鍋」，領航猿3次嘗試出手都沒得分，爭球後領航猿再次取得球權，盧峻翔切入沒進，但陳冠全這次補進，最後布朗三分球出手落空，鋼鐵人終場以7分之差落敗。

呂政儒拿下全場本土最高24分，班森則繳出鋼鐵人最高28分，外帶12籃板，布朗和陳又瑋各自貢獻13分。

領航猿則以洋將喬丹24分為最高分，另一洋將羅賓森添22分19籃板，本土以吳家駿的24分6籃板6助攻，最為亮眼，施晉堯得14分，復出第2戰的盧峻翔也有13分，5人聯手拿下領航猿本季第3勝。
 

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