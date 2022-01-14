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桃園妻遭爛醉夫持刀殺害！檢方訊後聲押

▲桃園一名49歲女子，驚傳遭爛醉夫持刀殺害，檢方晚間訊後聲押。圖為桃園地檢署。（圖／NOWnews資料照片）
▲桃園一名49歲女子，驚傳遭爛醉夫持刀殺害，檢方晚間訊後聲押。圖為桃園地檢署。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心／綜合報導

2022-01-14 23:25:26｜2022-01-14 23:45:49

桃園市驚傳一名60歲葉姓男子，告知家人要輕生，警方獲報趕抵現場後，竟發現葉男抱著其妻子，但妻子全身有多處刀傷並無生命跡象，現場有多把菜刀遺落在旁；桃園地檢署今（14）日下午相驗死者，初步認為葉男是在酒後持刀殺妻，晚間訊後，依涉嫌殺人重罪且有滅證之虞，向地院聲請羈押。

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據了解，葉姓男子是與妻子發生口角，因此持刀將她殺害，還在昨日犯案後，打電話告知家人要輕生，警方獲報趕抵現場後，在主臥室發現葉男爛醉，並抱著49歲的妻子，其妻身上竟有多處開放性傷口，頭部、頸部皆有明顯刀傷，且已無生命跡象，現場遺有3把菜刀、水果刀。

警方依殺人罪嫌將葉男移送，桃園地檢署將排時間進行解剖，釐清死者確切死因，初步認為是葉男是在酒後持刀殺妻，今日晚間訊後依涉嫌殺人重罪且有滅證之虞，向地院聲請羈押。（編輯：林莞茜）

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