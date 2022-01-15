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1922平台10點開放預約！依年齡分3階段　登記施打第3劑

▲1922平台15日上午10點開放預約。（圖／翻攝1922平台）
▲1922平台15日上午10點開放預約。（圖／翻攝1922平台）

編輯中心/綜合報導

2022-01-15 06:45:19

中央流行疫情指揮中心宣布，15日上午10點，再次啟用「COVID-19公費疫苗預約平台」(1922)，並提供第19期疫苗追加劑，而符合資格對象為「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」之民眾，可於今天上午，分流預約接種疫苗追加劑。

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1922平台【2022/1/15上午10時預約】

1.可預約施打對象：2021年10月31日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/1/23(含)前出生]，預約接種疫苗追加劑。

2.施打時間：1月17日至1月23日。

3.預約分流時程：

(一)65歲以上：1月15日上午10時至1月16日中午12時。

(二)50歲-64歲：1月15日中午12時至1月16日中午12時。

(三)18歲-49歲：1月15日下午2時至1月16日中午12時。

▲1922平台15日上午10點開放預約。（圖／指揮中心提供）
▲1922平台15日上午10點開放預約。（圖／指揮中心提供）
對此，指揮中心表示，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，若符合本期資格但未能預約成功者，請於下週平台開放時再行預約。而符合本期資格但未預約成功、以及有第一劑或第二劑疫苗接種需求之民眾，可持(小黃卡)「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，到各地方政府指定／安排合約醫療院所或衛生所預約接種，或所設置之隨到隨打接種站接種，無須再於預約平台重複預約。

另外，18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。（編輯：林盈君）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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