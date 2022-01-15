檢調大動作搜索！宜蘭縣長林姿妙涉貪 列被告無保請回
近日，宜蘭地檢署指揮廉政署，搜索宜蘭縣政府、羅東鎮公所等，宜蘭縣長林姿妙、羅東鎮長吳秋齡共10人，因涉及貪汙、洗錢，被檢方列為被告。檢方復訊後，林姿妙、吳秋齡無保請回，但縣府建設處代理處長吳朝琴、農業處農務科長吳東原，因涉嫌重大，且有勾串共犯之虞，檢方聲請羈押禁見獲准。
編輯中心/綜合報導
2022-01-15 07:00:44
對此，檢方表示，此次偵辦2019年宜蘭縣政府某羅東土地免徵增值稅案、2020年某羅東土地都市計畫變更案，以及2019年羅東鎮公所晚會辦桌布置標案，因若干疑似財產來源不明，所以數案一併進行調查，釐清相關人等是否涉嫌違反貪汙治罪條例、洗錢防制法等罪嫌。
檢方於本月13日，率廉政署赴林姿妙官邸搜索，同時約談30多人到案說明，14日凌晨，林姿妙被移送宜蘭地檢署複訊，上午無保請回；羅東鎮長吳秋齡也無保請回；縣府地政處長楊崇明，因涉詐欺取財罪以5萬元交保。
另外，羅東鎮公所經建課長趙竑勳、課員黃耀智，因涉貪汙各10萬元交保；宜蘭縣前議員劉石純，涉及偽造文書10萬元交保；宜蘭縣商業會前理事長陳正勳、土方業者林錫欽，均涉嫌偽造文書，各以10萬元交保。全案目前持續偵辦中。（編輯：林盈君）