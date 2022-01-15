西堤群聚+3、已累計25例！鄭文燦：工讀生傳給同學、家人
本土疫情升溫！14日晚間，本土確診案例+3，為(案17774)西堤牛排工讀生相關接觸者，該工讀生目前就讀桃園市中壢高商，染疫後傳染給2名同班同學、1名同住家人(就讀中壢區東興國中)，目前東興國中停課14天，中壢高商2確診學生也已匡列隔離，衛生局也已安排該校全校師生，約2千人擴大採檢。
編輯中心/綜合報導
2022-01-15 08:23:02
對此，桃園市長鄭文燦也發文表示，14日晚間，檢驗出案17774的2位同班同學及1位同住家人確診。由於這位同住家人（昨已匡列隔離）就讀中壢東興國中，昨天已預先請該校預防性停課1天，並將其匡列隔離，確認確診後，東興國中即起停課14天，並漏夜召回相關接觸師生進行擴大採檢。
同時，由於案17774就讀中壢高商的兩位同學（昨已匡列隔離）也確診，衛生局已安排該校全校師生大約2千人擴大採檢。感謝疫調人員及醫護人員不眠不休，即時完成疫調並漏夜進行採檢，深深感佩衛生局團隊及醫護團隊的責任感與使命感。詳細疫情資訊，待整理後將於15日的防疫會議後再向各位市民朋友報告。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。