認愛ØZI？Keanna公開「紅髮男孩」照片　親自回應了

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至於Ozi，Keanna說，以希伯來語有強壯的涵義，在義大利文有好好睡覺、不要有壓力的意思，「因為寶包一家知道我常常睡得很不好，我們會在每次的通話或視訊結束後，向對方說聲『Ozi～』就像Nite nite 一樣的意思。」
Keanna澄清，寫下OZI，單純是來自於她和寶寶家人之間的默契，「那是我們自己創造的語言，在Po文與選擇hashtags的當下，是無意識的選擇，我從來沒有把想過這個ØZI會被理解成人類的ØZI...想想，如果我要陳述或影射一個人，直接標記他的帳號，是不是會更有效率？」
刺青的部份，Keanna表示，朋友告知寶寶預產期是3月27日時，她就興奮地去刺了，「我甚至在中間刻意的加上了紅色，意思是希望我的墮落天使可以用另一種形式，活著。」此外，Keanna徵求友人同意，公開「紅髮男孩」的照片，「我相信，另一位被誤會的紅髮苦主，應該脫離『男孩』的範疇很久了才是！」
Keanna補充：「也許近期台灣人對於『ØZI』第一時間會聯想到頗具人氣的金曲新人王『陳奕凡』，但在國外這個名詞、人名並非那麼的特定與少見...」最後，她承認和ØZI在2020年12月因一場表演認識，「但這篇提前曝光的失誤文早在那之前就已經存在我的記事本裡了！」（編輯：楊穎軒）