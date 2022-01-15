COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

認愛ØZI？Keanna公開「紅髮男孩」照片　親自回應了

▲Keanna（左圖）一篇文被聯想與ØZI曖昧。（圖／Keanna、ØZI IG）
▲Keanna（左圖）一篇文被聯想與ØZI曖昧。（圖／Keanna、ØZI IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-01-15 08:09:27｜2022-01-15 08:18:57

謝和弦前妻Keanna（戴怡軒、KT）日前突然在IG發文，提到「一直扎在我心裡，幼稚又成熟的327紅髮男孩」等曖昧文字，文末標記「#ØZI」，由於327恰好是歌手ØZI的生日，紅髮又是他的招牌髮色，令人聯想兩人真實關係。Keanna昨（14日）深夜終於寫下長文解釋，這一切都是天大的誤會，文中所指的對象是閨密的寶寶。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Keanna表示，該篇文章是在悼念2019年12月19日流掉的小孩，因為不想用直白的方式剖析這段心路歷程，於是用比較煽情的筆觸形容懷孕過程，327是好姊妹混血寶寶的預產期，他的父親是義大利人「那是一個很漂亮的寶寶，能撫慰我心痛的寶寶。那是一個紅髮的孩子，我寄情的孩子，伴隨著我遺憾的部份，開出了幸福的果。」

至於Ozi，Keanna說，以希伯來語有強壯的涵義，在義大利文有好好睡覺、不要有壓力的意思，「因為寶包一家知道我常常睡得很不好，我們會在每次的通話或視訊結束後，向對方說聲『Ozi～』就像Nite nite 一樣的意思。」

Keanna澄清，寫下OZI，單純是來自於她和寶寶家人之間的默契，「那是我們自己創造的語言，在Po文與選擇hashtags的當下，是無意識的選擇，我從來沒有把想過這個ØZI會被理解成人類的ØZI...想想，如果我要陳述或影射一個人，直接標記他的帳號，是不是會更有效率？」

刺青的部份，Keanna表示，朋友告知寶寶預產期是3月27日時，她就興奮地去刺了，「我甚至在中間刻意的加上了紅色，意思是希望我的墮落天使可以用另一種形式，活著。」此外，Keanna徵求友人同意，公開「紅髮男孩」的照片，「我相信，另一位被誤會的紅髮苦主，應該脫離『男孩』的範疇很久了才是！」

▲Keanna口中的「紅髮男孩」，是好姐妹的兒子。（圖／Keanna IG）
▲Keanna口中的「紅髮男孩」，是好姐妹的兒子。（圖／Keanna IG）
Keanna補充：「也許近期台灣人對於『ØZI』第一時間會聯想到頗具人氣的金曲新人王『陳奕凡』，但在國外這個名詞、人名並非那麼的特定與少見...」最後，她承認和ØZI在2020年12月因一場表演認識，「但這篇提前曝光的失誤文早在那之前就已經存在我的記事本裡了！」（編輯：楊穎軒）


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

繼續作答
即時
推薦閱讀