移動的美味！EMU3000型騰雲座艙餐飲排行 台鐵便當完勝
台鐵EMU3000型商務車廂騰雲座艙於去（2021）年底12月29日上路，臺鐵局統計騰雲座艙預選餐點數量排行榜，結果經典的台鐵便當以52.7%獲得壓倒性的勝利，第二名則是不分軒輊的微熱山丘鳳梨酥及蘋果酥及哈根達斯冰淇淋。至於飲品排行則由星巴克特濃咖啡拿鐵拿下第一。
記者許家禎/台北報導
2022-01-15 09:39:17
這次預選餐點數量排行榜，台鐵撈取自2021年12月29日至2022年2月9日訂票資料，總共有6320次旅客選擇。其中，最經典的台鐵便當以52.7%獲得第一。其次是微熱山丘鳳梨酥及蘋果酥及哈根達斯冰淇淋。預選飲品數量排行榜部分，則由星巴克特濃咖啡拿鐵（36%）與騰雲座艙限定AQUAGEN氣泡水分居第1名及第2名。
台鐵EMU3000型商務車廂騰雲座艙於去（2021）年底12月29日上路，雖然票價為一般自強號1.43倍至2.2倍，但提供限定便當、哈根達斯冰淇淋、星巴克咖啡等仍吸引不少旅客訂購。
台鐵指出，配合EMU3000型第6車騰雲座艙於2021年加入營運，特別選用國內外優質的餐點及飲品，提供搭乘騰雲座艙旅客選擇，旅客可透過「台鐵APP或官網預定騰雲座艙車票」，預定成功的旅客，可預選餐點及飲品，旅客於騰雲座艙坐定後，即有「專人直送」餐點的服務。
騰雲座艙精選的餐點（5擇1）包含騰雲座艙限定台鐵便當、哈根達斯冰淇淋、微熱山丘（鳳梨酥+蘋果酥各1個）、福義軒香辣蘇打餅、或檸檬薄片餅；飲品（4擇1）包含星巴克派克市場黑咖啡、特濃咖啡拿鐵、騰雲座艙限定AQUAGEN氣泡水或EMU3000型設計款瓶裝水。
台鐵進一步指出，騰雲座艙限定便當及哈根達斯冰淇淋需事先於APP或官網預定，因考量餐點之賞味期限與食品安全及送餐時效性，以指定開放車次及該車次餐點及飲品派送區間為限。