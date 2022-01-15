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內幕／揮別挫敗、積極檢討　朱立倫規劃2022提名三部曲

▲國民黨主席朱立倫認為2022年選戰是重中之重，已經開始佈局。（圖／資料照片）
▲國民黨主席朱立倫認為2022年選戰是重中之重，已經開始佈局。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-01-15 09:58:12

國民黨接連面對四大公投案、中二補選及罷昶失敗，重創國民黨主席朱立倫威信，黨內質疑聲浪不斷。據了解，朱立倫以及與黨務主管召開內部檢討會議，盤點未來可以加強哪種議題攻防、補足哪些組織面等，也積極展開2022年地方選戰佈局，初步將九合一選戰分成三塊，規劃三部曲。

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黨務人士提到，朱立倫面對接連失敗，已經與黨內召開過檢討會議，針對各部門進行盤點未來可以再加強的地方，面對民進黨的步步進逼，未來國民黨會有更細緻、更快速的攻防，不會退讓任何一寸。

該人士指出，像是民進黨利用司法大動作搜索、約談宜蘭縣長林姿妙，國民黨隨即就找來法律背景的考紀會主委李貴敏、律師簡榮宗聲援，更質疑民進黨司法迫害，做出快速回應。

另外，朱立倫也指示，優化國民黨中央與黨團、智庫、地方縣市政府的對口管道，讓議題互相配合，對外口徑更加一致。

黨務人士強調，目前最重要的還是2022年地方選戰，朱立倫開始佈局，2022選戰分為兩部分，一是提名、二是選戰策略，目前已經在徵詢提名與策略小組的人選；國民黨也初步將選區分為三種，第一種是南部艱困選區，如台南、高雄、嘉義縣、屏東縣，第二則是執政任期屆滿以及國民黨有機會挑戰成功的選區，包括台北市、桃園市、新竹市、南投縣及連江縣等；第三種是國民黨的連任選區，像是新北市、台中市等。

黨務人士表示，針對不同的選區，將會有不同戰略，朱立倫日前已經走訪了高雄、台南，未來就是按照這「三部曲」慢慢進行，除艱困選區外，接下來會到國民黨優勢選區，最後再處理國民黨連任縣市，2022提名辦法預計在農曆年後出爐。

此外，朱立倫近日也積極拜會黨內大老，除了新年祝賀之外，也請益大老們對九合一選戰的看法，盼年底國民黨能打勝仗，翻轉目前低迷的氣勢，重振朱立倫的領導威信。

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