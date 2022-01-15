李玉璽揭星爸唱過牛肉場　黃子佼罕曝：金城武也唱工地秀

黃子佼與Lulu（黃路梓茵）主持的節目《婚禮歌手》，最新一集邀請歌手李玉璽為新人獻唱祝福歌曲，黃子佼問他是否知道爸爸（李亞明）唱過婚禮，李玉璽開玩笑說：「他應該是唱牛肉場。」講完還笑場，解釋自己也不清楚，挖洞給他跳的黃子佼幫忙緩頰，透露以前不論是秀場、工地秀、牛肉場，只要對方出得起，大明星都願意去，以前甚至連金城武都去過工地秀，「不要以為工地秀就是很俗，不要小看爸爸！」還自己下結論，「OK，就牛肉場，爸爸什麼都經歷過，爸爸棒！」三人為此笑到不行。





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▲李玉璽（中）首度為婚禮獻唱，和LuLu合唱《嘻哈庄腳情》。（圖／東森提供）

在新人列出他們婚禮願望歌單時，驚見玖壹壹 feat. Lulu的歌《嘻哈庄腳情》，黃子佼懷疑新娘是不是為了給Lulu的面子才選它，結果新娘當場告白：「我本來就超喜歡她。」讓Lulu開心到不行，直呼：「你們選這首歌的最大好處是，feat.的人一定會到場！」還不忘強調自己的Part最重要，討論過程超歡樂。





自招台語偏弱的李玉璽，前年接演台劇《神之鄉》時才開始接觸台語，以前連聽都聽不懂，這次面對新人指定的台語歌《嘻哈庄腳情》壓力爆表、甚至準備好下下策，由他扮女裝、Lulu分飾三角，Lulu還打趣說：「下下策要不要就全部給我唱，你去休息。」眾人笑翻，這也讓人相當期待李玉璽將帶來哪種「嘻哈」唱風驚豔全場！





▲李玉璽（中）首度為婚禮獻唱，坦言台語歌是最大難關。（圖／東森提供）

本週最新一集的新人，皆是清大資工所畢業的高材生，兩位主持人得知新人超狂的學霸背景後都讚嘆不已，與新人正式見面前，黃子佼幽默的說：「等一下就可以看智商180的長什麼樣子。」Lulu還自嘲：「真的！那（清大）是我們小時候絕對考不上的地方，那有多難啊！」師徒倆一搭一唱的畫面相當逗趣。本週精彩內容將在16日晚上10點在東森32頻道《婚禮歌手》播出。



