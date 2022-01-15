小朋友冬天撓癢像猴子？近10%台灣人有這病 靠三招止癢
一名4歲的小男孩從半年前開始，反覆出現皮膚癢及搔抓的現象，他的爸媽發現甚至會抓到破皮流血，睡眠也受到影響，於是趕緊帶他去診所治療，就診時發現手肘及膝蓋的屈側有紅疹、丘疹及搔抓的傷痕，軀幹則有大範圍的皮膚乾燥及脫屑，後來爸爸才驚覺，自己小時候也曾有類似狀況，長大之後才逐漸改善。收治這名個案的書田診所小兒科主治醫師蘇軏（讀音同「月」）研判，個案是異位性皮膚炎，如果想要改善症狀，除了靠藥物治療以外，保濕和生活環境調整也很重要。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-15 11:02:50
蘇軏提到，異位性皮膚炎在台灣的盛行率8到10%，其中有50%會1歲以內會出現症狀，30%在1到5歲診斷患病，好發於有家族史的人，相關的病因與遺傳、環境因素，以及皮膚的屏障功能缺陷有關。患者常見症狀有皮膚搔癢、癢到抓不停，比較大的孩童在肘凹、膕凹、腕關節、膝關節等處會出現皮疹，且伴隨慢性、反覆性的皮膚發炎，而且作息改變、壓力、環境的溫溼度、飲食等，都有可能是引起異位性皮膚炎惡化的因素。
如果想要改善異位姓皮放炎問提，蘇軏提醒，主要還是以藥物治療、保濕和生活環境改善三者並重做起。含類固醇的外用藥膏可對抗皮膚發炎，含抗生素則是預防次發性傷口感染，口服抗組織胺則可以降低搔癢感、改善睡眠。但更重要的是，病患平常要做好保濕，改善皮膚屏障功能由洗澡做起，像是避免水溫過高及清潔力太強的沐浴乳，洗澡時間控制在15分鐘以內；針對皮膚乾燥的部位，也塗抹適當的乳液、乳霜或凡士林。
另外，生活環境要注意定期打掃維持清潔，保持空氣流通，使用空氣清淨機及除濕機，環境維持適當溫度以減少流汗。飲食清淡均衡少吃油炸食物，如果吃到特定食物會加重皮膚症狀，也建議記錄下來與醫師討論。
而疫情期間，很多人活動量減少，零食吃多、3C產品使用量增，影響作息和睡眠品質；或是情緒的壓力增加、忽略日常保濕，加上回診時間因為疫情而延後，都有可能會引起異位性皮膚炎患者的病況惡化，這點務必要特別留意。