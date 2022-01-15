天王勾新歡開趴！失控暴打要簽名粉絲　衝突過程曝光

44歲的嘻哈歌手肯伊威斯特（Kanye West）結束與金卡戴珊（Kim Kardashian）的6年婚姻後，轉而與女星茱莉福克斯交往，爆出戀情後，時常遭到跟拍。近日小倆口被拍到在美國洛杉磯的一家私人會所開趴，沒想到一名粉絲巧遇肯伊時，卻被肯伊痛毆，引起討論。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-15 11:00:00
肯伊威斯特13日凌晨與女友一起參加派對，結束聚會後在門口遇到一名男子向他要簽名，沒想到他卻突然失控暴打該男子的脖子、頭部2拳，男子當場倒地，據《TMZ》公布的影片中，一名女性試圖安撫他的情緒，但肯伊不領情，無情吼道：「離我遠一點！」這名女子疑似是肯伊的表妹。警方介入調查後表示，肯伊認為來找他簽名的那位男子不是粉絲，而是拿簽名來賺錢的人，「這不是粉絲，這是一個在利用你形象的人，甚至根本沒聽過你的歌。」
此外，這已經不是第一次肯伊傳出暴力事件，他在2008年時，在機場與一名攝影師發生衝突，故意毆打對方，還損毀了對方的相機，後來以2萬美金（約台幣55萬元）交保；2014年時也曾在機場「襲擊」一名攝影師被逮捕，事後他被判處250小時的社區服務、2年緩刑以及24堂的情緒管理課程。