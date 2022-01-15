桃園+6！西堤3顧客、3學生確診 鄭文燦：國高中取消畢旅
西堤群聚擴大，由桃機染疫居服員，到聯邦銀行健行分行確診，之後又延燒到西堤牛排，其中1名工讀生確診，為案17774(就讀中壢高商)，之後又傳染給2名同班同學、1名同住家人(就讀東興國中)，目前2校均已緊急停課、並擴大篩檢。
編輯中心/綜合報導
2022-01-15 10:46:44｜2022-01-15 10:50:51
15日上午，桃園市長鄭文燦召開防疫記者會，指出15日本土新增6名確診個案，分別是3名學生、3名顧客。鄭文燦表示，為了防範西堤感染事件擴大，市府將針對1/7至1/12，曾去該店用餐的顧客，以簡訊、電話方式，通知前來採檢，預估採檢600多人。
另外，鄭文燦也宣布，國、高中生取消畢業旅行、戶外教學、隔宿露營即日起取消，其他詳細疫情資訊，待15日下午的防疫會議後再對外宣布。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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