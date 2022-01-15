不做會後悔！2022「招財秘法」出爐　讓你求財旺運一整年

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1、在財位放花瓶與小燈
2022年的正財位「東北方」，可以擺放一個花瓶，在裡面放少許清水，最好是取自銀行的「發財水」。另外在花瓶旁放一盞小燈，連續點亮七七四十九天，照亮你的財位，可為你招新年財、聚財氣。
2、於財位擺放貔貅一對
貔貅是以錢財為食的神獸，最喜歡咬過路人的錢，吸納四方財氣。在流年財位「東北方」擺放貔貅一對，代表一陰一陽丶一公一母，公的咬錢丶母的守財。然後將中獎的彩券，或地上撿到的錢，也就是所謂的「錢母」一併放在貔貅旁，會更利催財！若居家西北方位不適合放物品，也可直接放在「入門對角」的財位上。
3、在皮夾養金蟬或貔貅
傳説金蟾住在月宮中，喜歡咬錢丶肚大能容天下財寶，和貔貅一樣，都是重要招財神獸，能招人緣財和桃花財。金蟾丶貔貅可視其大小養在財位丶聚寶盆或錢包中。每月滿月之時浄化，更添能量和靈驗之效。或也可以在皮夾中放一個紅包袋內裝88元或168元，取「發發」「一路發」之意，紅包外寫「2022年財運大發」，放到農曆年後（2/8 大年初六）再拿起來丶存入戶頭丶或添做投資用途。
4、銀行發財水是什麼？
因為銀行是錢最多的地方，銀行裡的水自然吸收了財氣。所以若是有去銀行辦事，可以在那邊的飲水機裝杯水喝掉，或拿小瓶子裝一點帶回家，這就稱為「發財水」。
【小心這些大破財壞習慣】
1丶浪費水
水也是五行之一，也是重要資源。但其實大多人常在生活中不知不覺就浪費水，最常見的如：洗澡丶漱口時的空擋沒把水關掉丶喝水時裝上滿滿一杯，卻只有喝一半，然後倒掉。這些都無形中的浪費，常被你我忽略。但「水」在風水中是直接代表財富的，每浪費一滴水，都直接會使你的財富跟著不見。
2丶忘了潔淨額頭
額頭在面相裡直接與事業與運氣有關，從觀察額頭便能斷定一個人的運勢的好壞。許多女生愛留著俏麗的瀏海，其實這是會把運勢丶氣場遮住的，不過確實會為自己增添可愛的氣場。另外，有許多人洗臉時會忽略額頭清潔，而藏污納垢，這些污垢是會直接阻擋財運進門的，請記得每天洗臉時，要確實洗淨額頭，會為你帶來一整天的好運。
3丶不自覺的抖腳
坐有坐相丶站有站相，有些人習慣性的抖腳，除了不雅觀，這也表示無法克制自己行為，代表著心性的不穩定，難成大業。男人抖腳，富貴將遠離，就算有錢也難以守成；女人若愛抖腳，也表示感情易發生不穩定的情況。所以，無論站著，還是坐下時，都請你試著靜心，培養自己的定性，才能招來好財運。
4丶家中植物枯黃
很多人會在家裡放置招財的花卉丶植栽以祈求好財運，但是時間一久，常疏於照顧，使得這些風水植物發黃丶枯萎。這不僅失去原本的招財能量，也可能聚財不成反而漏財。
5丶唉聲嘆氣
嘆氣，是遇上不順心的事，或心情無奈時常有的表現，但有些人無緣無故的，習慣性唉聲嘆氣，會帶給旁人「悲觀負面」的形像，這些累積的負能量，會使得好財運丶貴人運直接繞過你。所以要避免習慣性的嘆氣。多給人正面積極的感受，就可以為自己招來好財運。
6丶錢包有破洞
錢包就直接代表一個人的財庫，要保持整潔乾淨的錢包，財氣才能累積在這個小財庫。不少人外表打扮華麗，但錢包卻雜亂丶髒污，甚至是破洞，這可是重大危機。髒亂的財庫不但無法聚財，還可能漏財。所以請保持錢包整潔清爽，財庫才會乾淨明亮，因此即可招來好財運。如果已有破損，就趁春節假期去買個新的吧。（編輯：郭佩蓉）
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