怒嗆店長！她上班一天就離職 工作曝光全場秒懂：走得好
在職場上，若勞方資方對工作沒有達到共識，時常會傳出勞資爭議，近日就有一名女網友抱怨，她到某間公司上班，進去第一天遭遇到種種不公平待遇，讓她氣到立馬離職，貼文曝光後，不少網友看了也直搖頭：「還好妳真的是早早就逃離！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-15 11:06:16
該名網友13日在Dcard中貼文，她以「工作一天就辭職」為題，表示近日想返鄉回新竹工作，恰好人力銀行有某間音樂產業相關的公司主動邀約她面試，主要想發展網路行銷，該企業以面試「行銷企劃主管」的名義邀請她去面試，不過她到現場才發現職缺是行銷企劃專員。
原PO表示，店長面試時問能不能先以時薪制進行試用，當下她也有答應，不過上班前一天討論工作內容時，原本說好是協助影片人員拍介紹影片，隔天才發現根本沒有影片人員，一切都要原PO自己拍、自己剪片。
這讓原PO不解地問店長「我想知道我的職位負責工作範疇」，而對方居然臉一沉，把她找到會議室面談，還說「第一次遇到有人第一天來就問工作範疇這種問題」，甚至要求原PO幫忙其他職務，最後更開嗆：「啊妳有什麼專業？」讓原PO氣得當場走人，直呼：「聽到這句我直接傻眼，現場示範不尊重專業，氣到瘋！」
貼文一出，網友紛紛留言安慰，「放生，下一個工作更好」、「妳超猛，大部分人都是任勞任怨硬做」、「爛老闆，當員工老實好欺負喔」、「還好妳真的是早早就逃離，但還是浪費了一天給這種爛公司跟爛人，辛苦了」、「神邏輯啊，第一天逃走真的是明智的選擇」。（編輯：賴禹妡）