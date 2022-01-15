清純護士一出道就嚇人！臉蛋身材太經典 被新台幣下架
日本26歲女星桃月梨子曾是名護理師，2020年推出首本寫真書立即完售再版，魅力驚人。她目前專注演員、模特兒工作，將於2月投入舞台劇《我們仍未知道那天所看見的花名。》演出，此前接下不少拍攝寫真等工作，近日一張穿著和服、展露火辣身材的主題，讓粉絲眼冒愛心。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-15 11:22:21
桃月梨子出生於愛知縣豐橋市，曾任職於醫美診所護理師多年，她受訪透露想當護士的契機，是找不到想學習的領域，也不考慮讀大學，高中意外得知有資格當護理師，決定邊學習邊上學，不僅能賺學費，父母也不會操心，但後期打工半讀太辛苦，為了學費咬牙堅持每天7點50分上班、中午1點上課，下午4點半再回醫院的辛苦生活。
桃月梨子2018年出道，她的清純臉蛋一亮相就擄獲不少粉絲，2019年擔任雜誌固定模特兒。桃月梨子除了通告，興趣是角色扮演，形象非常百變，直到2020年推出人生首本寫真書，甫推出即完售，驚人搶購潮讓寫真二度印刷販售，魅力可想而知。
桃月梨子2019年舞台劇出道，今年2月確定加入《我們仍未知道那天所看見的花名。》演出，劇中飾演一名冷酷的女高中生「安城鳴子」。在開演前，桃月梨子投入性感雜誌拍攝，她認為新年適合扮花魁，換上華麗和服，再刻意脫衣展露豐滿身材，不少粉絲留言獻愛心，直呼她非常美麗。