填詞蕭敬騰新歌挨轟「統戰」　方文山喊冤：沒收錢

由台灣歌手蕭敬騰、歐陽娜娜、陳立農等人合唱的《我們同唱一首歌》，登上中國央視舞台，日前被陸委會批評為「統戰歌曲」，成為傳播政治意識形態的工具，只會增加反感，作詞者方文山也被波及，慘遭網友圍剿成「舔共」、「為賺人民幣跪了」，他今（15）日在社群平台喊冤，指創作是為了緩和兩岸緊繃趨勢，寫詞純為公益，根本沒收錢。





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▲方文山（左二）跨足藝術圈，將寫詞創作製作成立體藝術品。（圖／翻攝方文山FB）

方文山為周杰倫御用作詞者，近年因周董未發新專輯，作詞產量較少，更跨足到藝術圈展開新事業，耗費2年傾全力投入，正式推出潮流公仔「龐克貓史汀」，沒想到《我們同唱一首歌》挨罵，讓他猶豫再三不敢宣傳，無奈地說：「他（龐克貓）實在也夠冤，可能八字欠佳，一推出就命運多舛」。





方文山說，《我們同唱一首歌》定調為兩岸間的公益歌曲，其歌詞故事的主軸是為返鄉的親情服務，「兩岸」與「家人」是必然的關鍵字，他個人主觀上認為，這首歌對緩和兩岸日趨緊繃的局勢，與增進民間情感的交流是有所助益的，「沮喪與難過的是，關於這首歌，我公司並未開立過任何形式的詞曲商業授權約，我可斬釘截鐵的說，我並沒有從這項專案中獲得任何費用」。





▲方文山的工作室耗費2年多，推出潮流公仔「龐克貓史汀」。（圖／翻攝方文山FB）

面對外界猛烈抨擊，方文山坦然地說，「我從頭到尾都清楚知道自己在做什麼」，對於網友的批評與指教，不會刪除、封鎖，因爲不心虛，不需藉由逃避來掩蓋，但很沮喪與難過。他無奈地說，心情很糾結折磨，沒有任何人能對此雲淡風輕、處之泰然，現在每天晚上9點半過後才會看臉書，免得一整天心情欠佳，還貼心勸網友假日少留言，緩和情緒多休息。





創作能力豐沛的他，近年來遊走兩岸，也曾為蔡依林打造上海世博會台灣館主題曲《台灣的心跳聲》，傳唱度很高。最近和王力宏合作的新歌《天地龍鱗》，也很受大陸歌迷喜歡，卻因天王婚變無法廣為宣傳，實為無妄之災。儘管批評不少，也有網友安慰方文山「兩岸本是互稱同胞的一家人，緩和兩岸增加親密是做對的事」、「歌詞感人，讓我想起剛開放時與父母、弟弟的尋親之旅，與旅途中的感動」、「不認同你的永遠不會認同，知道自己要什麼表達什麼就好了！支持你」。



