NBA／柯瑞熄火沒關係 菜鳥帶頭聯手宰公牛狂勝42分
金州勇士今(15)日出戰東區榜首公牛，Stephen Curry還未回手感但隊友相當給力，上半場勇士就轟下78分創本季新高，公牛明星後衛Zach LaVine僅打4分鐘不到就因傷退場，導致公牛無力反攻，終場勇士以138:96大勝，終止2連敗暫居西區第2。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-01-15 11:36:23
今天開局Curry手感依舊不佳，Curry首節4投僅1中拿到3分，好在隊友們接連跳出，Andrew Wiggins攻下12分，Jordan Poole也有11分，幫助勇士建立領先。
次節19歲菜鳥Jonathan Kuminga單節砍下12分，加上Curry慢慢回穩上半場繳出11分，勇士拉開78:47。反觀公牛，LaVine全場只打了3分32秒就因左膝不適退場，DeMar DeRozan今也熄火，只能眼睜睜看勇士一路揚長而去。
易籃後差距超過40分，兩隊改換替補上陣，Curry只打28分鐘不到為本季第3低，15次出手攻下19分，包含三分球10投4中，板凳出發的Kuminga繳出全場最高25分，Poole挹注22分，Klay Thompson此役休兵。
公牛以替補Coby White攻下20分為最高，先發中鋒Nikola Vucevic抓19分14籃板，DeRozan添17分7助攻，Lonzo Ball貢獻15分。