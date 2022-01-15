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全家與最大財神廟武德宮聯名！三超商推吉祥鮮食吃出好運

▲全家與全台最大財神廟武德宮跨界聯名，推出吉祥開運鮮食，用吃的也能開運。（圖／業者提供）
▲全家與全台最大財神廟武德宮跨界聯名，推出吉祥開運鮮食，用吃的也能開運。（圖／業者提供）

記者劉雅文／台北報導

2022-01-15 13:00:49

虎虎生風賀新春！農曆新年即將到來，民眾除了走春訪友、互說吉祥賀辭，也會前往廟宇燒香祭祀，祈求諸事順心，但是除了這些之外，新春開運還有一大妙招，就是過年要吃些開運食物，增添喜氣，各大超商業者也紛紛推出開運鮮食，希望激勵買氣，全家與全台最大財神廟武德宮跨界聯名，推出吉祥開運鮮食，7-11則是推福虎生風-限定包裝的開運鮮食，萊爾富也推出四款開運鮮食，像是豬腳飯、牛肉湯元寶等。

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全家便利商店與財神廟武德宮跨界聯名，結合Q萌黑虎將軍肖像，推出吉祥開運鮮食，有招財運的「五滷財神大雞腿油飯」、經典功夫年菜「步步高升佛跳牆」，吃完鹹的、想來點甜的，還有外皮繪有虎紋圖樣的「開運黑糖脆皮泡芙」，業者強調，開運鮮食吃出好運，能吃是「虎」！

▲全家與全台最大財神廟武德宮跨界聯名，推出吉祥開運鮮食與甜點，圖為「開運黑糖脆皮泡芙」。（圖／業者提供）
▲全家與全台最大財神廟武德宮跨界聯名，推出吉祥開運鮮食與甜點，圖為「開運黑糖脆皮泡芙」。（圖／業者提供）
7-11也推一系列紅通通包裝的開運鮮食，有像是福虎生風-經典奮起湖便當，大飯店80年美味，是春節拜地基主首選，中藥熬煮滷汁蒸煮雞腿，懷舊古早味，搭配蒜炒高麗菜、酸菜筍絲等經典配菜，還有像是7-11獨家與米其林必比登推介60年老店「源芳刈包」聯名開發的肉刈包，傳統醬香滷肉搭配微甜酸菜，口感層次佳，還附上花生糖粉，增添香氣提升整體經典風味，其他還有咖哩雞排烏龍燴麵等多種開運美食。

▲小七推出福虎生風，限定包裝的開運鮮食。（圖／業者提供）
▲小七推出福虎生風，限定包裝的開運鮮食。（圖／業者提供）

萊爾富也推出四款開運鮮食新品，包含開運豬腳飯(售價99元)、開運牛肉湯元寶(售價88元)、好運紅燒東坡肉蓋飯(售價89元)、開運海鮮羹飯(售價88元)，萊爾富表示，在台灣吃豬腳一直有象徵「否極泰來」、「袪除霉運」的象徵寓意，所以為了迎接新年新氣象，推出開運豬腳飯，充滿膠質的豬皮，不僅香氣濃郁，口感彈牙有嚼勁，搭配鹹香的筍絲與油豆腐，是新的一年開運美食最佳首選之一。

另一款開運新品開運牛肉湯元寶，內含8顆特製的大豬肉水餃與特選紅燒牛肉湯結合，不僅可嚐到鮮香味美的肉汁，還有濃郁飽滿的湯汁，想在新的一年鴻運當頭，不妨可象徵圓滿、財運滾滾來的開運美味。喜歡蓋飯的民眾，則是可以吃吃看好運紅燒東坡肉蓋飯，使用台灣本土豬肉，以紹興酒為基底，熬煮到入味，豬肉吃起來軟嫩可口，醬汁甘香下飯，飄香的美味，讓人一試成主顧。

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