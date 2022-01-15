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無法無天！美竊賊頻襲貨運列車　拆完垃圾還撒滿鐵軌

▲美國洛杉磯貨運列車遭洗劫的事件頻傳，鐵路公司將矛頭指向當地政府，認為是修改輕罪起訴方式才助長犯罪。圖為搶匪棄置一地的包裝垃圾。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國洛杉磯貨運列車遭洗劫的事件頻傳，鐵路公司將矛頭指向當地政府，認為是修改輕罪起訴方式才助長犯罪。圖為搶匪棄置一地的包裝垃圾。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-01-15 12:42:50｜2022-01-15 12:44:34

美國加州洛杉磯郡頻頻傳出，有搶匪成群結隊，打劫路過或停靠的貨運列車，把大量包裹拆開檢查有無值錢物品後，就直接將包裝垃圾棄置於鐵道上，鐵路公司不堪其擾，除了呼籲當地加強對竊盜的法律管制以外，也打算安排列車盡量避開洛杉磯郡。

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綜合美國《有線電視新聞台》（CNN）等外媒報導，美國最大的鐵路公司「聯合太平洋」（Union Pacific Railroad），上個月致信給洛杉磯地區檢察官，提到當地的盜竊案同比增長了160%，主要是前年底檢察官喬治·加斯科（George Gascón）發布了一項特別指令，改變了對低級別犯罪的起訴方式後，導致盜竊案數量激增。

雖然聯合太平洋在去年10至12月間，與洛杉磯警察局和洛杉磯警長部門合作，逮捕了100多名破壞及洗劫貨運列車的犯罪分子，但問題並沒有因此消失，因為這些人通常會在24小時後就被釋放。

儘管貨櫃和列車都有上鎖，但這些人總是能找到辦法破門而入，將聯邦快遞、UPS、亞馬遜等公司的貨品強行拆開後拿走，導致不少民眾一直收不到貨，還以為是運輸公司出錯而大延遲。

報導提到，洛杉磯郡改變了對輕罪的起訴方式，原是為了改善輕罪起訴所引發的社會弊病；然而，新冠大流行期間，貧困問題變得更加嚴重，犯罪率也有所上升。

對此聯合太平洋鐵路公司則表示，有關政策希望能兼具社會正義，出發點固然是好的，但司法系統仍須追究罪犯的責任，才能保護無辜人員和國家鐵道線路的安全，也必須從社會層面做起，才能有效根除問題。


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