仁武產業園區首建廠動土　天正國際10億擴廠

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萬文財感性指出，身為仁武在地企業，優先選擇在地擴廠，感謝市長陳其邁上任半年內快速開發園區，同步讓園區建設與廠商建廠，使得天正獲首批核准設廠，能在家鄉建廠，培養照顧更多仁武鄉親。
陳其邁指出，受疫情影響全球供應鏈加速重組，仁武產業園區第一期48公頃產業用地招商爆滿，是規劃進駐廠商數量的4.8倍，供應鏈廠商幾乎到齊，讓產業生態系不斷茁壯，他相信天正國際的被動元件、半導體後端運送、檢測等專業技術都是全球領先，希望未來大家繼續團結打拼。
經發局長廖泰翔表示，天正國際深耕仁武多年，是半導體高雄隊的重要供應鏈，多家被動元件大廠均是天正客戶，這兩年將是高雄產業轉型的重要時刻，仁武產業園區以低汙染、高就業率、高投資額及可帶動產業轉型的企業優先招商，將扮演重要的推動引擎之一，加上基地緊鄰國道10號區位良好，未來將與高雄科學園區、楠梓科技產業園區及橋頭科學園區形成廊帶群聚效益，預計將創造242億元年產值，提供6,300個就業機會。
經發局指出，仁武產業園區可提供近48公頃產業用地，去年優先開發台糖14.9公頃土地，首波通過審查的包含天正國際、駐龍精密、成新科技、科力航太、元山科技、鋐昇實業、富迪斯、睿普工程、久鋒國際等9家企業，總投資額約42億元，完工投產後中長期可創造超過百億元產值、1,368個工作機會，今年起陸續交地建廠，未來將持續釋出用地並公告審查。
根據天正國際提報的投資規劃，仁武產業園區新廠將導入AI與聯網技術，機台則透過數據分析與判斷以利自動作業，預計投資約10億元，初期設備產值22.31億元，中長期計畫整體設備及半導體產品產值達100億元。