爆內線交易遭搜索　聯亞藥：配合檢調調查

國內生技大廠聯亞藥爆發內線交易案，由新竹市地檢署偵辦，昨（14）日兵分多路在北中南22處展開搜索，經漏夜訊問，認定聯亞生技執行副總經理彭文君、傅姓處長以涉嫌違反證券交易法之內線交易罪嫌，分別以300萬、100萬元交保。聯亞藥發出重訊指出公司與母公司聯亞生技配合檢調調查，對公司財務業務並無影響。
記者許家禎/台北報導
2022-01-15 13:53:37
聯亞藥於去年6月23日以每股30元登錄興櫃，當日收盤215元，股價大漲逾6倍，興櫃第2天，股價持續飆漲，盤中一度站上300元新高價，超車高端疫苗。
新竹地檢署今（15）日發出新聞稿，指出去年6月下旬聯亞藥興櫃至8月間，股票價格出現異常波動，新竹市地檢署著手偵辦，昨日兵分多路展開搜索、查扣相關文件資料。經漏夜訊問，認定聯亞生技執行副總經理彭文君、傅姓處長以涉嫌違反證券交易法之內線交易罪嫌，犯嫌重大，分別以300萬、100萬元交保。
聯亞藥昨（14）日晚間發出重訊說明，法務部調查局因調查部分員工涉及證券交易法案件需要，至公司及母公司聯亞生技進行調查事宜。強調公司與母公司於調查過程中完全依法配合檢調單位並提供一切必要資料。該起事件對公司財務業務並無影響。