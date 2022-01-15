包裹也要隔離14天？蝦皮店到店物流大延宕 買賣方都譙爆
蝦皮購物先前大量拓展門市，推出蝦皮店到店服務，打出低運費吸引大批民眾使用，但近日網路上出現投訴聲浪，有民眾表示，蝦皮店到店物流大延宕，導致自己經營的商場貨物寄出超過10天還遲遲無法出貨，但只收到官方一紙公告：「1月份適逢農曆年節，為物流出貨、包裹到貨尖峰期，貨物將延遲5至7個工作天送達。」許多買家也很不滿遲遲無法收到訂購的貨品，但只收到一張蝦皮店到店的咖啡5折優惠券，大罵蝦皮「簡直裝肖維」！對於買賣雙方的不滿，《NOWnews今日新聞》今（15）日也實際詢問蝦皮公關窗口，但官方針對此議題沒有任何回應。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-15 16:05:40｜2022-01-15 16:08:06
近期蝦皮狂打年貨節促銷，還邀來藝人Ella陳嘉樺擔任蝦皮購物年貨節活動大使，高唱蝦皮洗腦版《恭喜發財》，廣告打得很兇，但訂單卻無法消化造成很多抱怨。不僅有經營賣家投訴，蝦皮物流延遲導致買家收不到貨，都會反映在評價上，讓自己明明準時出貨卻被投訴，實在很委屈！類似的狀況再網路上有許多賣家抱怨，「居然要15-20天...真是嚇到不知道該說什麼，就算免運也不想等的一肚子氣」，還有網友揶揄：「包裹需要隔離14天？傻眼！」更有人酸說「是要從西方跨年等到東方跨年嗎？」
根據線上實際賣家透露，蝦皮購物在1月10日、12日，有發出公告，「適逢農曆年節，1月1日至1月31日為物流出貨及包裹到貨尖峰期，貨物將延遲5至7個工作天送達。」並且會給受影響的買家，一張蝦皮店到店的咖啡5折優惠券。但這樣的回饋實在無法讓消費者平息怒火，物流塞車狀況始終無解，有些消費者乾脆取消訂單，或是根本不去取貨了，讓很多想趁年前大賺一筆的賣家焦頭爛額，另一方面買家也是一片罵聲。
《NOWnews今日新聞》也實際詢問蝦皮公關窗口，針對店到店物流延宕是否屬實、以及相關配套措施等，但至截稿前官方都沒有正面回應。