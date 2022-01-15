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西堤染疫案擴大！已11人確診　感染源與桃機清潔員相同

▲指揮中心也公布最新定序結果，聯邦銀行行員感染Omicron，且與機場清潔員序列相符。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心也公布最新定序結果，聯邦銀行行員感染Omicron，且與機場清潔員序列相符。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-01-15 14:24:46｜2022-01-15 14:29:51

桃機群聚延燒到銀行後，染疫傳播鏈在傳到西堤餐廳，流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（15）日表示，西堤相關個案已經有11人確診，包含3名員工、2名員工同班同學、1名員工家人、5名顧客；指揮中心也公布最新定序結果，聯邦銀行行員感染Omicron，且與機場清潔員序列相符。

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桃機疫情相關居服員（案17472）赴銀行（聯邦銀行健行分行）洽公後，造成銀行行員、行員家屬染疫；聯邦銀行曾聚餐的餐廳（西堤牛排中壢中山店）也有員工、顧客染疫。

▲（圖／指揮中心提供）
▲高職同學（案17774）染疫防治作為。（圖／指揮中心提供）
陳時中指出，聯邦銀行員工（案17630）前往西堤餐廳聚餐後，最先發現在西堤工作的高職同學（案17774）染疫，今天再查出3位顧客染疫，有2位是和案17630座位是靠得比較近，另外一位（案17847）則是1月9日在同餐廳用餐，進而確診。

陳時中說，高職同學（案17774）的表妹是東興國中學生，目前整個班級都居家隔離，另外（案17774的）同班的同學，也驗出2位是陽性，已採檢同校師生1030人，均為陰性。（編輯：孫唯容）

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