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《華燈》劉品言酒店戲祕辛曝光　他被要求「摸到內褲」

▲劉品言與Kuma桑（右一）有對手戲。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲劉品言與Kuma桑（右一）有對手戲。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-01-15 14:43:40｜2022-01-15 15:42:49

Netflix《華燈初上》重現80年代林森北路的條通文化，酒店裡的客人全部邀請真的日本人演出，YouTuber「Kuma桑」就是其中一個臨演，日前他拍片揭祕片場祕辛，自爆被導演要求放膽摸劉品言大腿，要「摸到內褲」。

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▲Kuma桑拍攝摸大腿戲碼NG多次。（圖／翻攝Kuma桑在台灣YouTube）
▲Kuma桑拍攝摸大腿戲碼NG多次。（圖／翻攝Kuma桑在台灣YouTube）
「Kuma桑」在戲裡飾演非禮劉品言的鹹豬手客人，要摸她大腿吃豆腐，因為是第一次見面的女演員，Kuma桑不敢真的摸，NG了好幾次，導演一直說：「摸摸摸，摸到內褲，沒有問題。」讓Kuma桑直呼太難了。他也透露劉品言日文講得非常好，可以在片場用日文和Kuma桑溝通。

Kuma桑說，其實片場的酒都是烏龍茶，所以酒客的醉態是靠化妝，謝瓊煖、謝欣穎、胡瑋杰、劉品言都很開朗、親切，跟他們工作氣氛非常快樂，「我們一直在開玩笑說日本、台灣戀愛的不一樣，台灣女演員非常漂亮，我以為是很有桃花，她們說完全不是這回事，戀愛很辛苦的樣子，同行的男生也是非常有桃花，對她們來說沒有安全感。」

▲Kuma桑教5句與日本人聊天的「魔法金句」。（圖／翻攝Kuma桑在台灣YouTube）
▲Kuma桑教5句與日本人聊天的「魔法金句」。（圖／翻攝Kuma桑在台灣YouTube）
本業是日文老師的Kuma桑，因為有學生是日式酒店媽媽桑，所以也受邀去過酒店，他說有的小姐年輕可愛，可是不會聊天，反而會讓客人有負責炒氣氛的壓力，因此他教5個魔法金句，分別是「不愧是」、「我不知道」、「好厲害」、「好有Sense」、「原來如此」，在聊天情境裡善用這5句話，多多讚美日本客人，會讓他們聊得比較開心，更有意願說下去。


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