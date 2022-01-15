確診者不配合防疫 陳時中：可處3年徒刑或開罰50萬
疫情仍蔓延，但是近期卻傳出不少違反防疫規定的事件，北市醫師職業工會日前指出，有患者會自行關閉抽風設備，這個舉動會造成感染；對此，指揮中心指揮官陳時中表示，確診者明知道是自己染疫者，但不配合防疫規定，導致傳染給他人，「可處3年有期徒刑，拘役或50萬元以下罰鍰」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-15 14:52:51
北市聯醫仁愛院區有1名護理師，疑似因患者覺得通風設備噪音問題，自行把設備給關掉，導致換氣不足，才染疫給該護理師。
陳時中指出，如果民眾有傳染病發生或有疑慮時，必須配合治療或檢疫，否則可罰3000到1萬5千。
另外，網路瘋傳為了規避住在防疫旅館的高額費用，有人居然假造陰性證明；陳時中也說，這是屬於偽造文書，返台後還有行政處分，可處1到15萬元，明明知道自己是確診者，但是不配合防疫而感染他人者，可處3年以下有期徒刑、拘役或50萬以下罰金。（編輯：孫唯容）
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