桃園最新17足跡曝！遍佈大江購物中心、桃園客運、屈臣氏
桃園西堤染疫案，延燒到11人確診，包含包含3名員工、2名員工同班同學、1名員工家人、5名顧客；桃園市政府公布染疫者最新17處足跡，包括桃園客運、大江國際購物中心、台新銀行八德分行等。
編輯中心/綜合報導
2022-01-15 15:26:24
今天新增確診為6例本土，為西堤新增3名顧客、3名學生染疫，陳時中指出，聯邦銀行員工（案17630）前往西堤餐廳聚餐後，最先發現在西堤工作的高職同學（案17774）染疫，今天再查出3位顧客染疫，有2位是和案17630座位是靠得比較近，另外一位（案17847）則是1月9日在同餐廳用餐，進而確診。
陳時中說，高職同學（案17774）的表妹是東興國中學生，目前整個班級都居家隔離，另外（案17774的）同班的同學，也驗出2位是陽性，已採檢同校師生1030人，均為陰性。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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