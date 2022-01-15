馬英九台中祈福發春聯　盼送走疫情迎新年

農曆新年將至，前總統馬英九每年也都會親筆寫上春聯，送給所有民眾，今年也不例外。今(15)日在立法委員楊瓊瓔、市議員陳本添、羅永珍及十多名里長陪同前往中市后里區鎮安宮及神岡區順濟宮參香祈福，進行發春聯活動，並且贈宮廟開春紅包，現場排隊超過100公尺，搶得頭香的民眾一早8時許就來排隊，直呼「好開心」，興奮之情溢於言表





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今年虎年春聯，馬前總統，再以親筆書寫「雖辭丑牛寒色去，年逢寅虎曉光新」將這副春聯親手發給民眾。馬英九在致詞時提到，這春聯最主要是期盼在新冠肺炎疫情肆虐此刻，疫情能趕快結束，讓人民過一個新生活，而內容當中，雖辭丑牛主要是講時序轉變，寒色去則是代表過去負面的不好的都送走，曉光新迎來新來的一年，用辭是出自初唐四大詩人之一的駱賓王在「西京守歲」的那首詩。











今天氣還不錯，后里區鎮安宮及神岡區順濟宮前廣場，許多民眾一早也都來排隊領取春聯，現場排隊人龍超過100公尺，搶得頭香的民眾一早8時許就來排隊，直呼「好開心」，興奮之情溢於言表。不少民眾主動要求和馬英九總統合影，甚至是獻上擁抱，馬英九來者不拒，笑容始終掛在臉上，排隊人潮始終不間斷，不難看出馬的高人氣。











楊瓊瓔指出，馬前總統所題之金虎年春聯題詞「歲辭丑牛寒色去，年逢寅虎曉光新」，字句當中更透露出馬英九殷切盼望全國人民能夠一起迎來平安豐收與新氣象的一年，希望能夠將福氣的新年與祝福親自傳遞給現場的每位民眾。