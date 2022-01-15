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遠百竹北還是擠爆！網友狂酸「賭性堅強」　業者回應了

▲遠百竹北店開始試營運第二天，依舊吸引大批民眾排隊進場消費，網友砲轟根本是「大型群聚」。（圖／遠百竹北店提供）
▲遠百竹北店開始試營運第二天，依舊吸引大批民眾排隊進場消費，網友砲轟根本是「大型群聚」。（圖／遠百竹北店提供）

記者劉雅文／台北報導

2022-01-15 16:48:22｜2022-01-15 17:00:32

新竹縣首間大型百貨商場，「遠東百貨竹北店」昨（14）日開始試營運，吸引了爆量的人潮前往參觀消費，官方估計第一天就至少有3萬人造訪，今（15）日是試營運的第二天，人潮依舊很多，排隊人龍擠滿賣場及週邊，有網友就在《新竹爆料公社》發文，貼出遠百商場門口人潮爆量的照片，不少民眾抱怨「一堆以為打了疫苗和戴口罩，就覺得無敵的人，萬一確診倒楣的就是全竹北的人！」「大型群聚現場，只要有一個人有病毒，大家一起中。」「防疫大破口」、「賭性堅強」。對此遠百回應，已加派人手協助做好防疫措施，並要求做好排隊間隔，一切都有依照防疫規定來進行。

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▲遠百竹北店試營運第二天還是吸引大批民眾排隊入場，有網友狂酸「賭性堅強」。（圖／翻攝新竹爆料公社）
▲遠百竹北店試營運第二天還是吸引大批民眾排隊入場，有網友狂酸「賭性堅強」。（圖／翻攝新竹爆料公社）
遠百表示，這幾天已經有從總公司到北區分公司等單位調派人手支援竹北店，至少加派了3倍的人力，來做好入館民眾的體溫量測與實聯制。不過遠百也坦言，確實今天上午開館前，外頭排隊的人潮很多，但是都有請相關同仁，將排隊紅龍拉到數百公尺，陸續將民眾排隊間隔拉開，大概花了30-40分鐘消化入館人潮。

遠百強調，因為館外空間充足，有請大家慢慢入館，盡量把動線拉開，等人潮陸續進到館內後，空間很大就不會這麼密集。此外，整個賣場人數還是控制在人容範圍內，進入專櫃與餐廳也都要求民眾必須二次實聯制，一切遵照防疫規定來進行。

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