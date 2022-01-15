想打疫苗要快！除夕到初三暫停接種　初四恢復開打

指揮中心日前宣布，民眾想打第3劑疫苗，只要2劑滿3個月就能接種，指揮中心表示，今（15）早1922重啟，吸引43萬人完成預約，當中最多人選擇莫德納，有36萬人選擇；由於近期再現搶打熱潮，發言人莊人祥提醒，春節期間除夕到初三（31日到2月3日）會休息，等到初四（4日）才會提供疫苗接種服務。
編輯中心/綜合報導
2022-01-15 16:17:16
1922疫苗預約平台今天重啟第19輪，上午10點開始，依照年齡分三時段開放預約，首先可預約為65歲以上長者，接著12點開放50到64歲民眾；莊人祥說，第19期疫苗接種到23日，緊接著還有第20期時間，從24到30日，因此年前還有一波接種期。
等到春節期間，會根據一般醫院照常上班時間來做，因此除夕到初三（31日到2月3日）會暫停接種，直到初四（4日）才會提供疫苗接種服務。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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