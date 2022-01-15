律師揭王力宏闖吾彊真實目的　「比海基會談判還難」

王力宏和李靚蕾鬧婚變，為了探視孩子的方式，遲遲達不成共識，談話性節目《新聞挖挖哇》邀請律師馬在勤解析這場風波，他直說，王力宏的行為有兩種真正目的，一個是公關性，一個就是法律性，找3個工作人員去吾彊豪宅幫忙蒐證，證實他確實有心探望3個年幼子女，對未來離婚官司爭取監護權有利。





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▲李靚蕾po出監視器畫面，指王力宏帶人硬闖吾彊豪宅。（圖 / 翻攝李靚蕾IG）

由於王力宏採取律師建議，不願單獨見李靚蕾，堅持要找第三人陪同，但李靚蕾要求找到孩子都熟識的對象，卻又頻頻打槍男方提出的人選，雙方敵意太重，根本無法有共識，鄭弘儀感嘆說，「這比海基會海協會談判還難了」。





律師馬在勤說，如果夫妻真有心想讓父子見面，回歸到探視子女的基本面，應該暫時關掉監視器或是讓王力宏工作人員下樓等待，畢竟豪宅裡處處有監視器，家裡也有女傭在旁見證，短短幾分鐘的妥協，就能讓結局圓滿，可惜彼此都重視自身權益更甚於小孩，「這兩個大人在處理什麼事情嗎？把這小孩當垃圾不是嗎？」





▲律師馬在勤表示，王力宏夫妻各持己見，都未考慮到孩子的權益。（圖／翻攝《新聞哇哇挖》YouTube）

他剖析，王力宏堅持帶人前往的「真正目的」，包括公關及法律上的目的，一方面是重新塑造愛爸爸的慈父形象，修補給大眾的觀感，「但其實對小孩的好，不用大張旗鼓，可以在法官面前秀就好」、另一目的是蒐證，「王力宏帶著人回去，就是來蒐證，證明我有心要回家，是她在阻撓我，李靚蕾如果讓他進去，一些對話，這些人都可以作證」。





馬在勤直言王力宏方法有點粗，「你明明知道一個心靈受傷，如驚弓之鳥的一個太太，你又帶一些人進去，我是覺得你是哪壺不開提哪壺」。名嘴呂文婉也以單親媽媽的經歷，同情李靚蕾的心情，直言若是自己，根本不可能開門，連住所都不會讓前夫知道。





▲作家H認為李靚蕾不應該將彼此隱私訴諸輿論。（圖／翻攝《新聞哇哇挖》YouTube）

作家H則認為，李靚蕾發文說「如果有證據就提供？好，如果你同意我就PO」，還隱約透露涉及不堪、隱私，這不啻是一種威脅、霸凌嗎？他不鼓勵這種公審方式，建議李靚蕾有證據應交給法官，不是用自媒體力量訴求輿論公審。



