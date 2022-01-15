南太平洋海底火山爆發！東加等地海嘯警報 沿岸湧大浪
南太平洋島國東加王國（Kingdom of Tonga）的洪阿哈阿帕伊島（Hunga Ha'apai），一座海底火山於當地時間14日噴發後，又於15日下午2次噴發，當局2度發布海嘯預警，並有當地居民拍攝到大浪湧向沿海的畫面。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-15 16:42:41｜2022-01-15 16:48:27
綜合外媒報導，這座名為「Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai」火山，當地時間14日早上開始噴發，大量火山灰、氣體和水蒸氣形成巨大雲團，連遠在太空的衞星都能拍攝到。當地政府部門緊急發布第1次海嘯預警，呼籲民眾遠離沿岸及低窪地區，並避免吸入摻雜大量灰燼的汙濁空氣。
在第1次噴發後，由於暫時沒有新的火山活動，警報一度解除，但到了15日下午5點20分左右，該座火山再次噴發，持續約8分鐘，當局隨即再發出全境海嘯警報，並對陸地和沿海水域發布大雨、山洪暴發和強風等警告。
至於鄰近的紐西蘭，當局也發出警示，北島北部、東海岸及查塔姆島（Chatham Islands）沿岸地區，可能會發生強烈且不尋常的水流及巨浪，呼籲民眾暫時應遠離海邊。
報導指出，該座火山上一次噴發是在去年12月20日，這次噴發釋放的能量，比起上次大了將近7倍。