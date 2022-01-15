高雄站旁站西路16日啟動科技執法 臨停逾3分鐘自動開罰
高雄市區鐵路地下化」自中博高架橋拆除後，高雄車站站西路人車往更勝以往，違停車輛多，為避免違規停車造成車流壅塞及衍生交通事故，高市警局特別於站西路建置高雄市第一處取締違規停車科技執法設備，若於該路段停車超過3分鐘，即自動蒐證錄影拍照依法逕行舉發，違者處新臺幣600元以上1200元以下罰鍰，並於明(16)日起正式上路。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-01-15 16:54:29
高雄市政府配合「高雄市區鐵路地下化」工程拆除中博高架橋後，由站西路取代中博高架橋，串聯博愛路與中山路，成為銜接市區南北雙向通行重要道路。但因常有車輛在紅線臨停等違規行為，影響整體行車秩序與安全，警方於站西路建置科技執法設備，透過車牌辨識系統，自動判別違規車主，只要停車超過3分鐘，自動蒐證拍照逕行舉發。
交通大隊表示，該設備建置於高雄市政府警察局全球資訊網站公告設置地點。另為加強提醒用路人前方路段實施科技執法，已設置文字告示牌及智慧型LED可變資訊看板，希望用路人能遵守道路交通標誌、標線及號誌等規定，避免貪圖一時方便而造成自己或他人傷害，確保行車安全。自明天起凡違規車主將被開罰600元以上、1200元以下罰鍰。