李沐拍戲暴食「吃到腸胃炎」　周興哲腳踏車載不動

電影《我吃了那男孩一整年的早餐》今（15日）於欣欣秀泰影城舉辦「點名簽到會」，周興哲、李沐、何思靜、林鶴軒（大鶴）穿著電影中的冬季制服現身，果然回憶滿滿，周興哲表示自己胸肌現在練得比較壯，大鶴變胖6公斤，褲子已經穿不上了，李沐自爆當時在屏東拍戲，吃太多早餐，周興哲還請大家吃豬腳，吃到變胖，甚至吃到腸胃炎，周興哲今天看到李沐，就讚美她瘦了。
記者羅凌筠/台北報導
2022-01-15 17:30:00
周興哲透露在電影中騎腳踏車載李沐一段很長的路程，為了拍攝一直來回騎，周興哲原本很大方的載著李沐回程，但拍了2小時一直來來回回，周興哲越騎越慢，李沐笑說：「周興哲很穩很會騎，但後來真的載不動我了，他叫我自己走回去。」她還笑說周興哲只要穿上制服不講話，真的非常帥氣，早上到化妝室都活力滿滿，很有朝氣，但一講話就愛逗她，讓她很怒，說她像麵包超人，餓了就要捏她的臉來吃，向周興哲粉絲喊話，「如果周興哲有一天受了傷，我可能真的是兇手。」
近來因演出《華燈初上》而受到矚目的何思靜，從高中便上了高校誌封面而開始拍廣告，她表示演校花會被高度審視，本來覺得很有壓力，但全劇組大家都對自己很好，就更放鬆的演出。大鶴對於穿高中制服演戲可說是完全不陌生，在電影中和周興哲同住一間宿舍，「我沒想到周興哲可以那麼活潑，一場我們宿舍吃火鍋的戲，導演讓我們真的玩、真的吃，他現場提出很多有趣的想法，我才想說，哇！周興哲原來有很狂野的靈魂。」
現場超過500多人到場，很多粉絲都向周興哲許願，他大方清唱了幾句代表作品，讓全場尖叫不斷，還為今天生日的粉絲唱生日快樂歌，讓全場粉絲激動不已。還有李沐的高中學妹來支持學姊，更有許多影迷稱讚何思靜在《華燈初上》表現出色，被她圈粉。還有許多男友都陪著女友來支持周興哲，被大鶴笑說：「男友求生慾超強，手機一直錄，都不敢放下來。」《我吃了那男孩一整年的早餐》2022年1月28日上映。