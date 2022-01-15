自認比大S漂亮？汪小菲新歡嗆刪留言　只留粉絲戀情祝福

40歲的汪小菲和大S離婚後，迅速搭上26歲新歡張穎穎，儘管被偷拍多次，兩人似乎已在北京同居，但為了不影響生意，他選擇噤聲冷處理。面對外界蜚言流語，被封為「低配版大S」的張穎穎也不予理會，生日當天在抖音跟粉絲互動，她淡定表示：「不好的評論都會刪除。」事後網友發現，她果然清理了不少謾罵留言，只留下祝福她跟汪小菲戀情的評論，還按讚過粉絲讚美「妳比大S漂亮」的留言，顯然對外貌很有自信。





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▲張穎穎（右）被抓包和張蘭合影、還戴同一款情侶項鍊。（圖／翻攝趴圈有魚微博）

▲張穎穎知名度不高，網友取笑她是「低配版大S」。（圖／翻攝張穎穎微博）

▲張穎穎對於網友惡意留言，表明會刪除。（圖／翻攝張穎穎抖音）

▲張穎穎留下網友誇獎她比大S漂亮的留言。（圖／翻攝張穎穎抖音）

張穎穎9日釋出一組美照，身高172公斤，體重僅48公斤的她，身材相當纖細，腰身腹肌明顯，穿著低胸黑色禮服凸顯骨感、性感身材，令人眼前一亮；被偷拍入住汪小菲租屋處，她頗有感觸地留下文字，表示：「有人理解是我之幸，無人理解淡定獨行」，對戀情堅定不移。



張穎穎的發文，迅速引來網友圍觀，其中不少人認為汪小菲婚內出軌，替大S感到忿忿不平，就對她評頭論足、出言不遜，說她每天都只拍腰部曲線，秀出宛如「臘腸狗」的細腰，面對一些人的惡意，張穎穎頗為淡然地回應：「不好的評論都會刪除」。隨後粉絲發現，張穎穎確實刪除動態的惡意流言，僅留下了60條正面評論，包括稱讚汪小菲眼光獨到，祝兩人有情人終成眷屬，似乎默認與汪小菲的戀情。細心網友還發現，張穎穎點讚過網友誇獎她比大S漂亮的動態，還不忘向網友致謝，這舉動似乎很有自信。



