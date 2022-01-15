Keanna曖昧發文遭攻擊 失控喊「就是跟ØZI有什麼」
謝和弦前妻Keanna日前突然發文提到「幼稚又成熟的327紅髮男」並特別標記「ØZI」引起討論，就算之後發文解釋是誤會，依然澆不息外界的議論，讓她失控發文：「對！我就是跟ØZI有什麼。」
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-15 18:03:50
Keanna日前突然在限時動態提到「一直扎在我心裡，幼稚又成熟的327紅髮男孩」等曖昧文字，還特別在文末標記「#ØZI」由於數字「327」恰好是歌手ØZI的生日，紅髮又是他的招牌髮色，讓外界猜測兩人的關係，事後Keanna澄清，該篇文章是悼念2019年12月19日流掉的小孩，因為不想用直白的方式剖析這段心路歷程，於是用比較煽情的筆觸形容懷孕過程，327是好姐妹混血寶寶的預產期，他的父親是義大利人。
至於會標記ØZI，Keanna解釋，以希伯來語有強壯的涵義，在義大利文有好好睡覺、不要有壓力的意思，「因為寶包一家知道我常常睡得很不好，我們會在每次的通話或視訊結束後，向對方說聲『ØZI～』就像Nite nite一樣的意思。」沒想到此番說法，外界並不領情，讓她失控發文：「對！我就是跟ØZI有什麼，你們只是想聽這個不是嗎？」似乎受不了外界的輿論，讓她忍無可忍反擊。