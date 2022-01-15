文具島大冒險特展科工館登場 動手做！秒變文具知識王
▲高雄科工館推出「文具島大冒險」特展。（圖／記者陳美嘉攝，2022.01.15）
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▲高雄科工館推出「文具島大冒險」特展。（圖／記者陳美嘉攝，2022.01.15）
記者陳美嘉／高雄報導
2022-01-15 20:17:01
文具推陳出新、無所不在，也陪伴著大小朋友渡過求學、上班、日常生活的重要時光。高雄科工館推出「文具島大冒險」特展 ，規劃8大展區、6種動手做體驗及3項任務解密，藉由動、靜態展示及互動活動，呈現文具的設計與科學，充滿探索及趣味知識。
「文具島大冒險」特展即日起至3月13日於科工館二樓第二特展廳展出。以「文具」、「設計」、「文創」為主題，串聯文具的歷史、科學及創意，現場還有許多知名文具收藏家、藝人及網紅的珍貴文具藏品和科工館的印刷典藏品，展場同時販售限定的文具商品及特殊選物。 ▲特展規劃8大展區、6種動手做體驗及3項任務解密（圖／記者陳美嘉攝，2022.01.15） 特展規劃「時光隧道、螢光尺森林、文具部落、印泥沼澤、文具大草原、文具工坊、島民交流中心―造句大賽、文具雜貨店」8大展區，參觀者進入探險之旅，就會拿到探險燈、地圖和動手做卡片，跟著地圖的指示，完成各項動手做體驗和任務，從中了解文具的發明小故事、科學原理及真實應用情境。 ▲螢光尺森林是用千支螢光尺打造的森林場景，只要花點巧思，就可以拍出螢光倒影的網美照片。（圖／記者陳美嘉攝，2022.01.15） 展場裡有許多由剪刀、橡皮擦、美工刀等文具變身的可愛動物，還有隧道、森林、部落、沼澤、草原等豐富的場景，和巨型文具裝置藝術，其中一幅以「小男孩的文具店」為題的大圖輸出，妝點佈置在展場內，格外引人注目，創作者鄭春翔表示，原畫(35 x 29cm) 是用彩色毛筆繪製而成，輸出成241cm*205cm的牆面，將小時候記憶中的文具店具體呈現，文具店該有的東西，都盡量塞在這張畫作了。邀請觀眾在充滿探索及趣味知識的文具島嶼上探險。 ▲「小男孩的文具店」大圖輸出，妝點佈置在展場內。（圖／記者陳美嘉攝，2022.01.15） ▲特展規劃8大展區、6種動手做體驗及3項任務解密（圖／記者陳美嘉攝，2022.01.15）