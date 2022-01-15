華運倉儲工安意外六傷一死一受困 職安法最高開罰30萬
高雄港洲際碼頭華運倉儲作業期間發生工安意外，今（15）天下午4點45分左右，羅吉司科技興業股份有限公司所僱勞工，正在使用60台千斤頂頂內槽，高度約3公尺，頂昇過程中，因升頂的油壓系統失效，導致內槽掉落，夾層施工架亦被帶落下來，現場救出7人，其中1位送醫急救無效身亡，還有一位壓在施工架下尚未脫困，勞工局已勒令現場停工。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-01-15 20:46:31
勞工局勞動檢查處接獲消息，周登春局長立即率勞檢員趕往現場，初步檢查發現，頂升作業時油壓千斤頂失效，導致內槽滑落，儲槽之內外層夾層施工架亦被帶落下來，研判可能是致災原因。
救出之人員已分送阮綜合醫院、高雄國軍總醫院、大同醫院急救、小港醫院；有兩人送往小港醫院，其中鍾姓男子到院後急救無效死亡、另名65歲的曾姓男子意識清醒，有右手、胸椎骨折；另三名男子則送往阮綜合醫院，55歲的江男意識清醒，有手腳骨折、下巴撕裂傷；32歲的鍾男右下肢疼痛；64歲的葉男則因背部遭擊中，到院時呼吸困難，有脊椎骨折的可能；目前勞工局已勒令施工廠商儲槽興建工程停工，後續將依職安法令裁罰3至30萬，並追究相關刑責。