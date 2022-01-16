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《黃金歲月》3主角寫春聯拜早年　賴慧如後悔沒練筆

▲羅巧倫（左一）、賴慧如（右二）、王燦（右一）一起向書法大師張炳煌寫春聯向觀眾拜年。（圖／民視提供）
▲羅巧倫（左一）、賴慧如（右二）、王燦（右一）一起向書法大師張炳煌寫春聯向觀眾拜年。（圖／民視提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-01-16 02:00:00

農曆新年即將到來，書法大師張炳煌，14日和八點檔《黃金歲月》演員王燦、羅巧倫及賴慧如在民視林口總部一起揮毫寫春聯之外，張炳煌老師也當場揮毫大紅燈籠，寫上「民揚四海迎春虎，視事亨通慶豐年」給予春節祝福。演員群在大師面前寫毛筆字，藝人王燦說緊張到手抖，不過被稱字很美的他則透露，小學時期被爸爸規定一天要練習寫500個字，他記得爸爸說「字代表自己」，所以在男同學之間他的字有被老師稱讚漂亮；賴慧如則稱小時候不懂事不知道要向阿公學書法，現在很後悔沒有好好練毛筆。

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▲張炳煌老師在燈籠寫「民揚四海迎春虎，視事亨通慶豐年」給予春節祝福。（圖／民視提供）
▲張炳煌老師在燈籠寫「民揚四海迎春虎，視事亨通慶豐年」給予春節祝福。（圖／民視提供）
知名書法家張炳煌帶領三位演員合力完成「新春如意」四個字，要送給民視的觀眾朋友，但要在大師面前賣弄，讓藝人王燦超緊張，邊寫手還邊抖；賴慧如則開心分配到跟著她一輩子名字的「如」字，寫起來特別順手。書法家張炳煌說，「三位今天表現都很不錯，因為知道他們現在一定很久沒有拿過毛筆，今天能夠馬上把筆沾了墨寫出來，而且是寫這麼大的字，是很不容易的事」。

▲賴慧如（左）被分配到「如」字，寫起來特別順手。（圖／民視提供）
▲賴慧如（左）被分配到「如」字，寫起來特別順手。（圖／民視提供）
藝人賴慧如表示阿公以前很會寫書法，現在有點後悔沒有靜下來向阿公好好的學習書法，今天特別開心這一次有機會可以跟老師一起揮毫，而且是寫到名字「如」，她直呼是很棒的體驗。藝人羅巧倫表示現在長大後很少再碰書法，但是以前唸書還有書法課，記得老師常常說可以修身養性，透過今天再拿起毛筆，感覺挺不錯的，剛好最近《黃金歲月》劇情太緊繃，來寫書法讓自己情緒緩和一些。（編輯：楊穎軒）

▲羅巧倫（左）表示長大後很少碰書法。（圖／民視提供）
▲羅巧倫（左）表示長大後很少碰書法。（圖／民視提供）
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