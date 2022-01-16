安倍也被征服！日本「女帝」吸金力強　滴酒不沾年賺2億

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20歲那年，愛澤繪美里與男友的感情破裂，她同時被趕出家門，基本上處於流落街頭的狀態，下班之後連落腳的地方都沒有。但愛澤繪美里也因此醒悟，體認到「只有靠自己才能活下去」，下定決心不再靠男人生活，憑藉自己的努力和企圖心，不到5年的時間就成為酒店紅牌。
令人驚訝的是，因為體質的關係，愛澤繪美里完全不能喝酒，但她仍能營造出像「喝了酒」一樣的氛圍，且演技好到客人們完全看不出來。愛澤繪美里也相當用心對待每一位客人，即使只有一面之緣，他也會牢記對方的生日、愛好、喝酒喜好或者習慣，甚至連家人的資訊也都記得，更少不了逢年過節的問候。愛澤繪美里為了在陪客人聊天的時候不冷場，相當努力學習，舉凡最新的政治、經濟文化、八卦和笑話，她都能聊上幾句。
在每周出勤6日的長時間努力下，愛澤繪美里越做越得心應手，同時名聲也越來越響亮，23歲時開始做起模特兒的工作，登上針對酒店小姐出刊的時尚雜誌《小惡魔Ageha 》，不久便成為該雜誌的專屬模特兒，靠著精緻的臉蛋獲得高人氣。
愛澤繪美里在2013年時還創立了自己的服飾品牌「EmiriaWiz」，主打要讓女孩們一直可愛下去，愛澤繪美里本人也親自擔任品牌模特兒。雖然該品牌一開始是從網路銷售起步，但到了2015年，就已經達到年銷售額15億日元的業績，並在多個城市都開設連鎖店面，甚至曾經創下過109百貨的最高銷售記錄。
但是愛澤繪美里的事業心不僅止於此，2018年她在新宿開設醫美診所「Venus Beauty Clinic」，項目包括護膚、脫毛、瘦身等，除了針對女性客戶，還包含男性美容服務。她還出版3本書1本寫真集，內容關於包括她對時尚的簡介、個人的商業之路、生活觀念等，愛澤繪美里也時常舉辦講座，談論自己的創業經驗，與學員進行交流。
擁有名氣以及財富的愛澤繪美里同時也是社群媒體紅人，她也不吝分享自己的奢華生活，她在東京租有一棟90坪的豪宅，每個月生活費加房租開銷，將近1500萬日元。出門有勞斯萊斯代步，甚至還有著一整面的名牌包包牆。她的社群頁面上也能看到，疫情之前她時常出國旅遊，分享美照。身為多家企業的CEO，愛澤繪美里出手也相當闊綽，先前曾經曝光送給員工的禮物，是一整堆的精品配件，讓不少人稱羨。
不過即使愛澤繪美里在酒店做的風聲水起，她仍然在2019年3月正式引退。愛澤繪美里表示，引退最主要的原因，就是「年過30歲了」。引退當天所舉辦的儀式場面堪稱「豪華盛大」，當天愛澤繪美里穿著粉色禮服，酒店門口擺了一整排由日本各地客人、歌舞伎町同業送的花籃，鋪成了一條「花路」，儀式用的香檳塔堆出價值1億日元（約台幣2760萬元），當晚捧場的客人全是有頭有臉人物，引退儀式舉行了兩天，狂賺2億5千萬日元（約台幣6910萬元），也轟轟烈烈地為日本「傳說嬢王」生涯畫上句點。
雖然愛澤繪美里從外表上看似乎帶有著輕浮的形象，但她的座右銘是「努力不會背叛」，對於工作盡心盡力，也因此成為了許多年輕女性的榜樣。雖然愛澤繪美里已經卸下了歌舞伎町的光環，但她仍持續活躍在日本商界、藝能界，成了勵志的活教材。