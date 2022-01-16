一個黑寡婦的誕生！揭密古馳夫人拜金生活　慘淪豪門血案

我是廣告 請繼續往下閱讀
派翠吉雅的母親出身卑微，原本只是一位服務生，卻在年輕時嫁給了靠運輸致富的暴發戶佛南多．雷吉亞尼（Fernando Reggiani），終於躋身上流社會，而這樣的她也從小教導自己貌美的女兒金錢至上的觀念，告訴她長大一定要嫁入豪門，只由財富會帶來安全感。
身為獨生女的派翠吉雅，年輕貌美又個性開朗活潑，在家中可說是呼風喚雨，只要是心愛的女兒開口，不論昂貴珠寶或是貂皮大衣，父親總是二話不說有求必應。而在當時的社交圈中翩翩起舞的這麼一枝花蝴蝶，儘管追求者眾多，但她總明白自己始終不是真正的千金，難以真正進入上流圈，但樣的成長過程，令她對於金錢和權力的執念日益加深。
直到百無聊賴的墨里奇奧在一場社交派對上遇見了派翠吉雅，熱情奔放的她有著從小被父親魯道夫（Rodolfo Gucci）當作接班人培養的自己所沒有的自由靈魂，這也讓他運用家族的財力對她展開猛烈追求，宛如「霸道總裁愛上我」真實版本待遇，讓墨里奇奧魂牽夢縈的女人，終於臣服在他的追求下。
兩人婚姻結局的不幸，或許從最初就可一探究竟，為了成功擄獲派翠吉雅的芳心，英俊、富有的墨里奇奧不惜與爸爸決裂，只因父親反對兩人的婚姻，還指責她心愛的女人是個為了貪圖錢財而勾搭上他的「拜金女」。甚至在本該大肆慶祝的婚禮上，只有派翠吉雅的家族大撒錢財舉辦籌畫，反觀古馳家族不僅一毛錢也沒出，甚至連個家族成員都不曾到場。
不過甜蜜的婚姻生活總能逐漸軟化身旁的人，在墨里奇奧與派翠吉雅婚後兩年，他們生了兩個女兒，父親也在病逝前與他重修舊好，買下數棟豪宅、遊艇給夫妻兩人，讓兩人逍遙自在的過日子，墨里奇奧更因此回歸Gucci家族，成為Gucci第三代繼承人，坐擁公司一半股權及兩億多美元的遺產。
只是曾說過「我寧願坐在勞斯萊斯汽車裡大哭，也不願坐在腳踏車上大笑。」（I'd rather cry in a Rolls-Royce than be happy on a bicycle.）的派翠吉雅並不想只做個逍遙自在的豪門貴婦，她對於Gucci的野心愈發蓬勃，在多次干預公司業務後與丈夫漸生口角，當初墨里奇奧所愛上她自由自在的身影，竟不知不覺間與充滿強烈控制的父親重疊，這也讓他到了1985年，終於向派翠吉雅提出離婚。
墨里奇奧成為Gucci的獨門掌權人後，不僅對公司企業不聞不問，還恣意揮霍財產導致連年虧損，在叔叔和堂兄弟手中爭得了公司的主導權後還「背叛」Gucci，將家族股份賣給投資集團套現；同時也開始了在外投宿、回到紙醉金迷的社交生活圈，幾乎不怎麼回家，也對家中的妻子、女兒鮮少表達關心，甚至與室內設計師、藝術家寶菈弗蘭奇（Paola Franchi）打得火熱，大有結婚的可能。
在長達十年的離婚訴訟中，派翠吉雅深知一但離開了Gucci家族，恐怕自己將淪為一無所有，不擇手段的她甚至威脅丈夫如果離婚就別想再見到女兒，卻逼得丈夫一口氣停了她的黑卡，更把所有昂貴跑車收回，切斷她的經濟來源，據說當時派翠吉雅真的在一輛勞斯萊斯裡大哭後才願意接受每年能獲得50萬美元贍養費的條件，簽署離婚同意書。
然而她曾經的權力、地位和金錢，眼睜睜地就這樣被前夫的兒時玩伴奪走，連帶得交出自己「古馳夫人」的頭銜，兩人甚至大喇喇地搬進當時她與墨里奇奧的愛窩，一連串的苦痛讓派翠吉雅理智線斷裂，最終決定買凶殺人，多年後一名記者曾向她提出尖銳問題「你為什麼不親自開槍打他？」，派翠吉雅僅冷冷地面對記者，毫不避諱地回答因為自己的視力不好、不熟悉槍的射程，「我怕會因為無法瞄準而打不死他」。
Gucci第三代家族繼承人遭槍殺的血案爆發後震驚世界，狠心殺害前夫的派翠吉雅則被判刑26年，也被義大利媒體封上「黑寡婦」的稱號。根據英國《衛報》指出，入獄的古馳夫人在牢房中並不孤苦寂寞，她不僅在獄中養了雪貂Bambi，還能以自由地找來髮型設計師與牙醫，在監獄裡蒔花養卉，任意穿著簡便的曬著日光浴，簡直像是在豪華遊艇上度過假期。
不僅如此，她在謀殺案審判期間一向堅稱自己是無罪的，也不斷表示「Gucci家族需要我」，受審時堅持穿著全套Gucci造型。依照假釋規定，派翠吉雅若想提早出獄就得去找一份工作，但當時她卻拒絕的保釋的機會，對法官表示自己從出生以來從來沒有需要上過一天班，「要我上班不如讓我在監獄裡澆花，照顧寵物水貂。」
不過在2014年派翠吉雅仍選擇假釋出獄，最後幾年的刑期她以在當地社會服務當志工折抵，並在一間珠寶店擔任「設計顧問」的工作，出獄後的第一件事，她更回到米蘭的蒙特拿破崙大街上大肆血拼，只是對比照起警方搜出她犯下買凶殺夫前的日記本當中所寫下的「Paradeisos（天堂）」，或許就算背負了所有的罵名，她最想要的恐怕只是能夠在Gucci家族待到老死吧。