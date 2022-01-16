調查：男生愛看腿勝過胸 激推《單身即地獄》智雅超完美
韓國戀愛實境秀《單身即地獄》飄洋過海紅到台灣來，節目找來超高顏值的少男少女，被丟在「地獄島」自行料理求生，每天配對一次，配對成功才能獲得獎勵，被接到「天堂島」五星總統套房度假。另類的「戀愛大逃殺」比火辣、比奪愛心機，在台灣登上Netflix本日排行第1名。節目發展與男女成員備受矚目，怎麼樣的形象在別人眼中才是性感，交友App《JD》調查男女眼中的性感類型，超過8成男性坦承「對身材曲線沒轍」，且愛看腿勝過看胸，超過半數更認為，《單身即地獄》的宋智雅完全是「性感指標」。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-16 10:56:09
交友App《JD》針對男女會員調查「眼中的性感」，高達83%男性直接坦承，第一眼會看的是對方的「身材曲線」，不論是肩線、臀線、腰線等，尤其對於貼身洋裝最無法招架。其中有一半男性提到，韓國實境節目《單身即地獄》的宋智雅完全是「性感指標」。而女性正好相反，即使有精壯肌肉線條，過度展現身材並不是性感的象徵，互動上態度大方，流露出體貼和自信，對女性來說才是性感體現。
《JD》進一步調查男女最喜愛的性感照類型，比起「一次看到重點」，高達9成民眾都認為比較喜歡挑逗感，「要露不露」的照片才會更引人遐想，像是女生頭貼露腰、露腿，或男生頭貼有露手臂或人魚線。7成女生自曝收過重點部位照，不但沒有引起「性」致，反而一眼就滅火，而男生則表示，比起露胸，其實更愛看美腿。