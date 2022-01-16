東加海底火山大規模噴發！環太平洋沿岸拉警報

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日本氣象廳於凌晨召開記者會，表示由於這次海嘯的水位異常上升，與地震引發的海嘯不同，包含海嘯的變化及解除時間很難預測。距離氣象廳上次發布海嘯警報，是在2016年11月22日福島縣外海所發生的規模7.4大地震，當時福島、宮城兩縣沿岸均發布海嘯警報。
目前岩手縣久慈港於凌晨2時26分觀測到1公尺10公分海嘯波，由於深夜緊急傳出的海嘯警訊，以及日本所有電視台馬上切換成海嘯即時特報，奄美群島地區民眾徹夜趕路避難，路上出現塞車的狀況，而根據日本海上保安廳表示，截至16日今早7時，巡視船艇與航空機已派遣至沿岸地區調查受害情況，目前未接獲任何受害報告，而民眾也陸續拍下自家附近觀測到的沿岸情況，紛紛上傳到社群網路提醒彼此注意避難。
東加王國自15日起已受海嘯侵襲，首都努瓜婁發（Nukualofa）觀測到1.2公尺的高浪，東加國王杜包六世（Tupou VI）已從靠近海岸的王宮緊急撤離至一處莊園，不過當地詳細傷亡情況仍有待回報。美國國家氣象局（NWS）國家海嘯預警中心表示，海底火山爆發所引起的持續性強勁海流將危害沿岸港灣，加州的聖塔克魯茲市（Santa Cruz）也因為海嘯波襲擊而出現淹水現象，不過當地仍有大膽民眾悠哉看海衝浪。
紐西蘭國家緊急事務管理局（NEMA）則預測紐西蘭北島北部、東海岸及查塔姆島（Chatham Islands）沿岸地區將發生不可預測的巨浪，儘管此次海嘯並未對澳洲大陸、周邊島嶼造成具體威脅，但未來仍得繼續監控海嘯的後續發展。