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東加海底火山大規模噴發！環太平洋沿岸拉警報

▲南太平洋東加海底火山爆發，連帶影響太平洋沿岸地區多個國家發布海嘯警報。（圖／取自 Tonga Geological Services, Government of Tonga 臉書）
▲南太平洋東加海底火山爆發，連帶影響太平洋沿岸地區多個國家發布海嘯警報。（圖／取自 Tonga Geological Services, Government of Tonga 臉書）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-01-16 08:58:13｜2022-01-16 08:58:31

南太平洋東加王國（Tonga）鄰近的海底火山14、15日傳出大規模爆發，包括南太平洋國家紐西蘭、澳洲、日本氣象廳、美國國家氣象局均發布海嘯警報，火山爆發引起的海嘯自周日（16）凌晨至清晨陸續抵達日本沿岸，隨著日本警報大作，民眾也拍下駭人的海嘯畫面至社群媒體，所幸目前尚無災情傳出。

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日本氣象廳昨（15）日深夜發布海嘯警報，針對太平洋沿岸地區的岩手縣發出紅色的「海嘯警報」，其他包含奄美大島和吐噶喇群島等餘太平洋沿岸地區則降格為「海嘯注意報」，預估本島可能出現1公尺海嘯、沖繩可能出現最高3公尺海嘯，並呼籲沿岸民眾立刻向高處避難。

▲東加王國海底火山爆發，日本海水水位異常上升，政府於深夜發布海嘯警報並呼籲居民緊急到高處避難。（圖／翻攝自Spiegel）
▲東加王國海底火山爆發，日本海水水位異常上升，政府於深夜發布海嘯警報並呼籲居民緊急到高處避難。（圖／翻攝自Spiegel）
日本氣象廳於凌晨召開記者會，表示由於這次海嘯的水位異常上升，與地震引發的海嘯不同，包含海嘯的變化及解除時間很難預測。距離氣象廳上次發布海嘯警報，是在2016年11月22日福島縣外海所發生的規模7.4大地震，當時福島、宮城兩縣沿岸均發布海嘯警報。

目前岩手縣久慈港於凌晨2時26分觀測到1公尺10公分海嘯波，由於深夜緊急傳出的海嘯警訊，以及日本所有電視台馬上切換成海嘯即時特報，奄美群島地區民眾徹夜趕路避難，路上出現塞車的狀況，而根據日本海上保安廳表示，截至16日今早7時，巡視船艇與航空機已派遣至沿岸地區調查受害情況，目前未接獲任何受害報告，而民眾也陸續拍下自家附近觀測到的沿岸情況，紛紛上傳到社群網路提醒彼此注意避難。


東加王國自15日起已受海嘯侵襲，首都努瓜婁發（Nukualofa）觀測到1.2公尺的高浪，東加國王杜包六世（Tupou VI）已從靠近海岸的王宮緊急撤離至一處莊園，不過當地詳細傷亡情況仍有待回報。美國國家氣象局（NWS）國家海嘯預警中心表示，海底火山爆發所引起的持續性強勁海流將危害沿岸港灣，加州的聖塔克魯茲市（Santa Cruz）也因為海嘯波襲擊而出現淹水現象，不過當地仍有大膽民眾悠哉看海衝浪。

▲南太平洋東加王國（Tonga）的火山爆發引發海嘯。（圖／美聯社）
▲南太平洋東加王國（Tonga）的火山爆發引發的海嘯影響太平洋沿岸地區。（圖／美聯社）
紐西蘭國家緊急事務管理局（NEMA）則預測紐西蘭北島北部、東海岸及查塔姆島（Chatham Islands）沿岸地區將發生不可預測的巨浪，儘管此次海嘯並未對澳洲大陸、周邊島嶼造成具體威脅，但未來仍得繼續監控海嘯的後續發展。

▲▲南太平洋東加王國（Tonga）的火山爆發引發海嘯。（圖／美聯社）
▲火山爆發引發的海浪倒灌已破壞東加當地市區。（合成圖／取自推特）
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