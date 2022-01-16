閨密撕逼！女星謊報年齡差12歲 好姐妹曬身分證檢舉
藝人劉樂妍從女F4出道，近年將演藝重心轉往大陸發展，因常發表傾中言論被封為「女版黃安」。日前，劉樂妍遭到特技演員陳竹音爆料，指她謊報年齡自稱1993年出生，並曬出身份證佐證，引起網友熱議。
娛樂中心/綜合報導
2022-01-16 10:07:02｜2022-01-16 10:16:19
陳竹音前陣子往大陸發展，初期曾和劉樂妍合作，2人更以「姐妹」互稱，不料近期雙方撕破臉，陳竹音多日遭到劉樂妍粉絲留言攻擊，昨（15）日她怒在微博上發文，「當你管不住你的人扭曲我們對話截圖的時候，還死不認錯的時候惹到我的底線」，並舉報劉樂妍謊報年齡，曬出對方身分證以示證明。
劉樂妍在維基百科上顯示為1983年出生，在大陸搜尋引擎百度上，卻顯示是1993年出生，等同年僅28歲，與身分證上的1981年足足少了12歲。陳竹音氣喊「我讓妳嘗嘗那些被妳網暴的人的感覺是什麼？只不過我說的是事實」。網友見狀好意提醒她PO別人身分證是違法的，陳竹音表示重要資料都碼了，「可以把我抓去關，如果我做錯。」網友建議她還是趕緊刪除，她也堅決表明「死都不刪」，從昨日陳竹音發了多篇文針對劉樂妍，看來兩人的姊妹情實在回不去了。（編輯：薛羽彤）