友善新住民！台南鹽水地政與移民署攜手服務

《四方報》報導，隨著新住民和新二代族群突破百萬人，各地為落實對新住民的社會關懷服務，積極推廣各項合作。台南市地政局為了提升新住民對臺灣不動產相關權益的了解，推動「新住民財產權‧守護幸福家園實施計畫」。南市鹽水地政事務所特別加入內政部移民署辦理之行動服務列車，結合移民署、戶政、地政、勞工局、監理站等單位，提供新住民跨機關聯合駐點服務，派員定時駐點於臺南市新營戶政事務所，主動提供新住民關於不動產法令諮詢。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-16 10:13:33
地政局長陳淑美指出，該局已建置新住民不動產權益專區，並製作中文、英文、印尼、越南等4種語言預約申請書，提供新住民客製化預約諮詢服務，鹽水地政事務所積極參與行動服務列車及加入新住民網絡聯繫會議，更招募新住民服務志工，因此獲得剛創刊之在地平面媒體「心適代」的認同，特來鹽水地政製作一篇專訪，俟刊登後，將能讓更多新住民朋友獲知南市各項新住民服務措施，以推動守護新住民財產權計畫，增進新住民對地政知識素養與能力，加速融入臺灣社會。
市長黃偉哲表示，新住民移居台灣有各種生活上的適應問題，為強化對新住民及其家庭服務品質，鹽水地政事務所亦於110年4月7日，參與轄區由移民署、稅捐、戶政、勞工、衛生、就業、教育、公所、監理站及其他各種社會福利機構等單位聯合組成之新住民網絡聯繫會議，藉由問題討論、經驗交流，建構彼此溝通平台、提升服務內涵及觀摩學習機會，落實新住民家庭整合性服務功效。
陳淑美表示，台灣新住民家庭已成重要人口結構的一部份，台南市政府除建置「新住民照顧與輔導專屬網站」，地政局各地政事務所也提供「新住民預約地政業務諮詢服務」客製化關懷服務，期透過不動產法令知識的支援服務，輔導新住民儘速融入在地生活。