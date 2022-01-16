農曆年前後「4星座」最招財！這位偏財旺爆　彩券爽中獎

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農歷年前後的雙魚座，有木星停留在命宮的好運氣，在這段期間是自帶財富的吸金體質，財神爺一直守候相隨，工作方面該賺進的錢不會少，加上業績獎金、分潤抽傭，一時之間口袋滿滿、財氣逼人。若你身邊有雙魚座的朋友或同事，農歷年節期間記得約出來聚會、喝咖啡吃下午茶，沾沾雙魚座的財氣，說不定，下一個大把鈔票入口袋的就是你。
第三名、跟在「金牛座」身邊最招財
農歷年前的金牛座，迎來天王星在命宮順行，就連守護星金星也結束逆行，在此期前金牛座的財運會逐漸順利、偏財運特別旺盛，有機會彩票中獎、投資獲利、甚至還有長官領導、貴人長輩饋贈的年節紅包，偏財運來了擋都擋不住！若你身邊有金牛座的朋友或同事，打牌或是買彩票時記得要拉著他一起，沾沾金牛座的偏財財氣，讓大家都能中獎連連、桌上贏錢！
第二名、跟在「處女座」身邊最招財
農歷年前後的處女座，偏財宮位有木星護體，這段期間在投資理財方面特別得心應手、或著是當需要用錢的時候，這筆錢就會從家人、朋友的手中送來，不需要煩惱錢從哪裡來，整個人神清氣爽的散髮著濃厚的富貴財氣。如果你身邊有處女座的朋友或同事，年節期間不妨帶上精挑細選的伴手禮，到處女座家中噓寒問暖一番，也許會有意想不到的進財好事發生！
第ㄧ名、跟在「水瓶座」身邊最招財
農歷年前後的水瓶座，財帛宮有木星照看，這段期間，哪裡有銅錢味，水瓶座都特別有門路可以找到，投資方面有不俗的進帳。或是遇上高薪挖角的天大好事，農歷年期間就屬水瓶座最財氣滿溢。如果你身邊有水瓶座的朋友或同事，記得今天就可以請水瓶座吃頓令他滿意的下午茶，也許大方的他會不吝嗇的分享自己手邊能進財的投資項目，讓你也能一起發財致富。（編輯：郭佩蓉）
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